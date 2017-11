Bắt 4 cá nhân có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh

(TN&MT)- Ngày 28/11/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cá nhân có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.