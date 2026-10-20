Bắt 3 nghi can đập kính hàng loạt ô tô ở Nghệ An

Ngày 20/10, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 nghi can liên quan các vụ đập vỡ kính ô tô xảy ra tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Danh tính các nghi can hiện chưa được công bố.

8 xe ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư tại Nghệ An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm nghi can này còn liên quan vụ đập kính 2 ô tô xảy ra tại xã Diễn Châu trong cùng ngày. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, hành vi của các nghi can và những tình tiết liên quan.

Nhiều ô tô đỗ trước chung cư bị đập vỡ kính, mảnh kính vỡ vương vãi trên vỉa hè. Ảnh: V.Đồng

Trước đó, sáng 19/10, người dân tại chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh phát hiện hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè phía trước tòa nhà bị đập vỡ kính.

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường cho thấy, có 8 ô tô bị hư hỏng kính cửa. Nhiều mảnh kính vỡ nằm rải rác trên vỉa hè. Một số chủ xe cho biết, sau khi kiểm tra phương tiện, họ phát hiện bị mất giấy tờ xe; có người trình báo bị mất tiền.

Liên quan vụ việc, Ban quản lý chung cư T&T đã thông báo đề nghị các cư dân có phương tiện bị đập phá, hư hỏng trực tiếp đến cơ quan công an trình báo và phối hợp ghi nhận sơ bộ sự việc, phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường cho thấy, có 8 ô tô bị hư hỏng kính cửa. Nhiều mảnh kính vỡ nằm rải rác trên vỉa hè. ẢNH: V. Đồng

Cũng trong sáng 19/10, tại xã Diễn Châu, hai ô tô khác bị đập vỡ kính, nghi bị lục lọi để lấy trộm tài sản. Hai địa điểm xảy ra các vụ việc cách nhau khoảng 40km.

Hiện số tài sản bị mất và tổng mức thiệt hại chưa được xác định cụ thể.