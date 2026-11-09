Bắt 3 đối tượng đột nhập nhà dân, nhà rẫy trộm cắp tài sản

Cơ quan Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng A Zoan và A Phong.

Ngày 8-11, Công an phường Đăk Bla (Quảng Ngãi) cho biết, từ thông tin trình báo của anh Võ Duy H. về việc kẻ gian đột nhập nhà riêng tại đường Đồng Nai (phường Đăk Bla), lấy trộm con heo đất bên trong có 27 triệu đồng, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua truy xét, lực lượng Công an xác định A Zoan (2008) và A Phong (2004, đều trú phường Đăk Bla) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ trộm. Đây là 2 đối tượng có tiền án tại địa phương, trong đó A Zoan từng ngồi tù về tội “Cướp giật tài sản”, còn A Phong có tiền án về tội: “Giết người”.

Ngay sau khi điều tra, củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an phường Đăk Bla đã mời An Zoan và A Phong về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận đã lợi dụng lúc anh Võ Duy H. đi vắng để đột nhập, lấy trộm con heo đất. Sau đó, các đối tượng mang đến khu vực phía sau đập vỡ, lấy toàn bộ số tiền bên trong chia nhau tiêu xài. Công an phường đã thu hồi toàn bộ số tiền còn lại để trao trả cho người bị hại.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Điều tra viên trung cấp bố trí tại Công an phường Đăk Bla đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với A Zoan và A Phong.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2026, Công an phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) tiếp nhận trình báo của ông Hồ Đức V. (1996, trú xã Đăk Ui, Quảng Ngãi) về việc nhà rẫy của gia đình ông tại thôn 4 Pleitrum Đăk Choah (phường Đăk Cấm) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản, gồm: 1 xe máy BKS 17L1-3754; 1 tủ lạnh và 1 loa kéo di động. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Lương Văn Sinh tại hiện trường vụ trộm.

Tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Đăk Cấm nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và rà soát đối tượng nghi vấn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xác định, đưa Lương Văn Sinh (1995, trú xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An) về trụ sở để làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Sinh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rạng sáng 28-10-2026, khi đi ngang qua khu vực rẫy của ông Hồ Đức V., phát hiện không có người trông coi, đối tượng đã đột nhập, lấy trộm toàn bộ số tài sản trên. Hiện Công an phường Đăk Cấm đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định.

Qua 2 vụ việc nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động gia cố cửa nẻo, áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản tại khu vực sản xuất, chăn nuôi và nhà rẫy xa khu dân cư. Khi phát hiện đối tượng hoặc biểu hiện nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.