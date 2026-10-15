Bắt 2 người tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép ở Sơn La

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hai người có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên tuyến biên giới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Phận (SN 1970) và Tráng A Sái (SN 1992), cùng trú tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La.

Hai người này bị bắt về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Nguyễn Văn Phận (trái) và Tráng A Sái tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Cùng vụ việc, lực lượng chức năng lập biên bản đối với T.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) do có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Tang vật được thu giữ gồm một ô tô, một xe máy và 3 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thụ lý, điều tra và giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người liên quan.

Theo cơ quan công an, người xuất nhập cảnh trái phép có thể gặp nguy hiểm khi di chuyển qua những khu vực rừng núi, sông suối hiểm trở. Họ cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động, đe dọa hoặc bị đòi tiền chuộc, đồng thời có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị người dân chấp hành các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, thực hiện đầy đủ thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền khi ra nước ngoài hoặc trở về Việt Nam. Người dân cần cảnh giác với những lời mời chào việc nhẹ, lương cao ở nước ngoài trên mạng xã hội; kịp thời thông báo cho công an, bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu tổ chức, môi giới đưa người qua biên giới trái phép.