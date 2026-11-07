Bắt 2 lãnh đạo doanh nghiệp lừa đảo hơn 430 tỷ đồng qua dự án bất động sản 'ma'

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp- Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã dựng lên dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” dù dự án này không có thật. Sau đó, thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu và chào bán đất nền tại dự án, các đối tượng đã tạo lòng tin, lôi kéo nhiều khách hàng xuống tiền mua đất, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can được Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Công Hạnh