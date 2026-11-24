Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Hà và Khánh.

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh (xã Khe Sanh), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra ô-tô BKS 74H-010.34 do Hà thuê Khánh điều khiển, chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O (khí cười), trị giá trên 700 triệu đồng. Làm việc với cơ quan Công an, Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số bình khí nói trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.