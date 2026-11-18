Đối tượng Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi bị bắt quả tang khi đang dùng xe ô tô vận chuyển trái phép ma túy

Ngày 18-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với số lượng lớn.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 11-11, trên trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, cùng ngụ phường Thới Hòa, TPHCM) đang sử dụng ô tô, vận chuyển 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào Việt Nam.

Khám xét nhà của đối tượng Quân và Linh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 kg ma túy

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Quân và Linh tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, TPHCM, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 kg ma túy dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan.

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, truy xét mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định pháp luật.