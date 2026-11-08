Bắt 2 đối tượng U70 trộm điện thoại ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, Công an phường Pleiku đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống các hành vi phạm tội.

Đối tượng Hải và Loan đã bị bắt giữ vào tối 7-11. Ảnh: Văn Ngọc

Tối 7-11, các trinh sát của Công an phường Pleiku và Phòng Cảnh sát hình sự đã mật phục, phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thị Hải (SN 1957, trú tại tỉnh Hưng Yên) có hành vi móc túi trộm điện thoại của người dân tại khu ẩm thực ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cơ quan Công an đã thu giữ 9 chiếc điện thoại tang vật để làm thủ tục trả lại cho người bị hại. Qua đấu tranh, Công an phường Pleiku xác định 2 đối tượng này đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trong đó có một số vụ móc túi với thủ đoạn tương tự.

Công an đã thu giữ 9 chiếc điện thoại mà các đối tượng đã móc túi của người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Các đối tượng khai nhận: Vì nắm thông tin về các sự kiện thu hút đông người tại khu vực Pleiku nên đã đến Gia Lai để “hành nghề”. Các đối tượng lợi dụng tình trạng đông người, chen lấn để tiếp cận, tìm sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân rồi thực hiện hành vi móc túi.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.