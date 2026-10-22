Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy

Ngày 22/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) và Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Quốc Huy (SN 1996, trú thôn An Ngãi Đông, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Phạm Văn Tài (SN 1995, trú tổ 251, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ. (Ảnh: CA)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường rà soát, xác minh, truy tìm các đối tượng truy nã, đồng thời phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng Lào triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và xác minh, lực lượng chức năng xác định Huy và Tài đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet. Hai đối tượng được xác định thường xuyên cảnh giác, tìm cách tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở thông tin thu thập được và quy luật hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng xây dựng phương án phối hợp truy bắt.

Khoảng 15h30 ngày 19/10, các tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet tổ chức bao vây, khống chế, bắt giữ thành công Huy và Tài tại Lào.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang dẫn hai đối tượng về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.