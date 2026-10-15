Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép ở Sơn La

Ngày 15/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Lóng Sập và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 trong 2 đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình tuyến biên giới trên địa bàn Sơn La, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Phận (SN 1970) và Tráng A Sái (SN 1992), cùng trú tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, về hành vi “tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với T.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.