Thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an xã Triệu Sơn tiến hành kiểm tra quán Thỏ Billards Club, thuộc thôn Dân Lý, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đào Xuân Trí (sinh năm 2003, trú tại thôn Đức Long, xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 27 túi nilon màu trắng, bên trong chứa các sợi thảo mộc màu vàng nâu.

Tại cơ quan Công an, Đào Xuân Trí khai nhận số tang vật trên là ma túy loại “Tobaco”, được đối tượng cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

2 đối tượng có liên quan tại cơ quan điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trần Văn Chinh (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Chinh được xác định là đối tượng cung cấp ma túy “Tobaco” cho Đào Xuân Trí để bán lại kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, ma túy “Tobaco” (còn gọi là cỏ Tobaco, cỏ Mỹ Tobaco) là một dạng ma túy tổng hợp, thường được ngụy trang dưới dạng các loại thực vật khô, sợi thảo mộc và tẩm ướp các chất ma túy. Qua kết quả giám định, cơ quan chuyên môn phát hiện các chất ma túy MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA trong số sợi thảo mộc bị thu giữ.

Đáng chú ý, loại ma túy này thường được sử dụng bằng cách cuốn hút như thuốc lá hoặc hút qua điếu cày như thuốc lào, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng. Đối tượng sử dụng chủ yếu được ghi nhận trong nhóm thanh thiếu niên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chinh và Đào Xuân Trí về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với cả hai bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; triển khai các kế hoạch đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”.