Bắt 2 đối tượng mang hơn 10 lượng vàng qua biên giới

Trước đó ngày 14/10, trong quá trình kiểm soát xuất, nhập cảnh, tổ công tác Bộ đội Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) phát hiện Um Bora (45 tuổi) điều khiển xe mô tô chở vợ là Keo Thaty (35 tuổi), cùng ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia, mang theo túi có chứa 2 miếng kim loại màu vàng bọc trong túi nylon đen.

Cả hai khai nhận đây là vàng, được mua tại Phnom Penh, Campuchia gần hai năm trước, với giá thời điểm mua khoảng 40.000 USD. Đến nay, cả hai định mang vàng qua Việt Nam bán để lấy tiền.

Qua kiểm tra, tổng trọng lượng của hai miếng kim loại màu vàng là 400 gram (khoảng 10,67 lượng vàng).

Đồn Biên phòng Sông Trăng đã lập biên bản tạm giữ người trong trường hợp bắt quả tang, đưa số tang vật đi giám định để tiếp tục điều tra về hành vi buôn lậu.