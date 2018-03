Bắt 2 đối tượng lắp thiết bị lấy cắp thông tin dữ liệu của khách hàng

Theo NHNN CN TP. Đà Nẵng, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt quả tang 2 người mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi tháo thiết bị bên trong trụ ATM của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) CN Đà Nẵng (Đặt tại trước Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn).