Bắt 2 đối tượng chuyên trộm điện thoại của người tắm biển ở Đà Nẵng

Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã làm rõ hai đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản tại tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành và Công viên biển Hà Khê, thu 10 điện thoại di động trị giá hơn 80 triệu đồng.

Cơ quan công an tạm giữ 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thanh Khê phát hiện Trần Việt Quốc (SN 1991, trú chung cư Thanh Lộc Đán, phường Thanh Khê) có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Văn Quý Sanh (còn gọi là Cường Mù, SN 1979, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), được xác định là đồng phạm với Quốc.

Theo xác minh ban đầu, hai đối tượng bàn bạc, phân công nhiệm vụ trước khi gây án. Khi phát hiện người dân để điện thoại trong cốp xe máy rồi xuống biển, Sanh chở Quốc đến tiếp cận và cảnh giới để Quốc mở yên xe, lấy trộm tài sản. Sau đó, các đối tượng giao tài sản cho Sanh cất giữ, tìm nơi tiêu thụ.

Quá trình điều tra, Công an phường Thanh Khê thu 10 điện thoại, gồm 9 chiếc iPhone và 1 chiếc VIVO Y33S, với tổng giá trị ước tính hơn 80 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.