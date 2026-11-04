Bắt 2 bị can lừa đảo 262 khách hàng mua đất nền dự án Ô Cấp

1 trong 2 cổ đông Công ty Ô Cấp bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ lừa đảo 262 khách hàng. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC01) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, do Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng để chuyển nhượng nền đất khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, gây thiệt hại hơn 51,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) được thành lập năm 2001, có trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu trước đây. Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian xảy ra vụ việc; Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt là các cổ đông góp vốn.

Trong các năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, nay thuộc xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có diện tích 416.300 m², được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 16/3/2012, gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Huy Hiển, Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt biết rõ dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hàng; đất chưa được chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.

Dù vậy, các cá nhân này vẫn thống nhất để Hoàng Huy Hiển ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, thực chất đây là các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với những nền đất thuộc dự án. Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, tổng cộng hơn 79,7 tỷ đồng.

1 trong 2 cổ đông Công ty Ô Cấp bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ lừa đảo 262 khách hàng. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi các nền đất được tách thửa, thay vì hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng, Hoàng Huy Hiển và các cổ đông tiếp tục thống nhất sử dụng các nền đất này thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao nền đất hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.

Trong quá trình điều tra, Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố nhưng chết năm 2025. Đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 26/10/2026, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt đối với hai bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.