Bộ đội Biên phòng Lào Cai dẫn giải 11 đối tượng vận chuyển trái phép 31.251 đạn tạo áp qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Vào lúc 14 giờ 56 phút ngày 10/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và phát hiện trên người Dung đang cất giấu 5 gói nilon, bên trong chứa 4.919 viên kẽm loại hình trụ màu vàng đồng, dạng viên đạn.

Nguyễn Thị Kim Dung khai nhận đó là 4.919 viên đạn tạo áp.

Tang vật là viên đạn tạo áp đã bị Bộ đội Biên phòng Lào Cai bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng thực hiện chuyên án lần lượt bắt giữ 10 đối tượng gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn tương tự.

Kết quả giám định 31.251 viên đạn là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gam vật liệu nổ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Biên phòng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng, sinh ngày 27/11/1996, nơi ở hiện tại: Tổ dân phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Lê Thanh Tùng đã liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để thuê Hùng vận chuyển.

Do đã có thời gian sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Nguyễn Hữu Hùng đã liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức vận chuyển trái phép đạn tạo áp về Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để cất giấu.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng tang vật. Ảnh: Trung Dũng

Tại đây, Trang và Hà đóng cửa, để sẵn thùng các tông để các đối tượng lần lượt tháo bỏ hàng từ trong người vào. Sau khi nhận đủ lô đạn, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Hà thanh toán tiền công cho các đối tượng là 200 ngàn đồng/kg.

Toàn bộ hoạt động đường dây được điều hành qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu. Đặc biệt các đối tượng cầm đầu có sự tính toán rất kỹ lưỡng khi tuyển mộ đối tượng vận chuyển đều là nữ giới; trước khi xuất cảnh chỉ đạo các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện như quần tất, băng dính dùng để cất giấu đạn vào cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Lấy lời khai đối tượng vận chuyển trái phép đạn tạo áp qua cửa khẩu. Ảnh: Trung Dũng

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 22/11, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 10/11/2026 tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.