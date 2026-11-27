Ngày 27/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Phòng CSHS) CATP Đà Nẵng thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc CATP Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy tìm, bắt giữ và bàn giao 10 đối tượng bị truy nã mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau khi xác minh làm rõ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai phương án bắt giữ thành công 10 đối tượng, gồm: Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN 1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992, đều quốc tịch Trung Quốc).

Công an TP Đà Nẵng cùng các cơ quan, lực lượng chức năng bàn giao 10 đối tượng người Trung Quốc đến cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng của Trung Quốc, các đối tượng bị truy nã về các hành vi vi phạm pháp luật gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, kinh doanh trái phép…

Sau khi bắt giữ, hoàn tất các thủ tục, ngày 14 và 25/11/2026, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho cơ quan chức năng của Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa 2 nước, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng xác minh, tổ chức bắt giữ và bàn giao thành công 10 đối tượng truy nã trên thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự quyết tâm của CATP Đà Nẵng nói chung và Phòng CSHS nói riêng trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo CATP; khẳng định hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng CAND.

Ngoài ra, trong năm 2026, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị, lực lượng xác minh, truy bắt và bàn giao 22 đối tượng người nước ngoài bị truy nã, lẩn trốn trên địa bàn.

Kết quả này tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; thể hiện quyết tâm của lực lượng CAND trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng truy nã lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn, góp phần bảo đảm ANTT và giữ vững môi trường an toàn, bình yên tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.