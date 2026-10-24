Bắt 1 trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được Lê Văn Cường - là 1 trong 4 phạm nhân vừa trốn Trại giam A2 (xã Diên Lâm).

Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường.

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh kiểm tra một xe khách đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, thường trú tỉnh Phú Thọ) - là phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21-10.

Theo đó, Cường đã lên xe khách tại đầu tuyến Quốc lộ 27C. Khi xe đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tổ công tác Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Cường.

Đối tượng Lê Văn Cường lúc bị bắt.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao Cường cho đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

THÀNH LONG