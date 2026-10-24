BASF nâng giá đề nghị mua Evonik lên 11,2 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn hóa chất BASF của Đức được cho là đã nâng giá đề nghị mua đối thủ Evonik lên 11,2 tỷ euro, đồng thời đưa ra các cam kết về duy trì việc làm và cơ sở sản xuất nhằm tăng sức hấp dẫn của thương vụ hợp nhất hai tập đoàn hóa chất lớn của nước này.

BASF hiện đề nghị trả 24 euro cho mỗi cổ phiếu Evonik, hoàn toàn bằng tiền mặt. Mức giá này cao hơn khoảng 39% so với giá cổ phiếu Evonik cuối tháng 9, trước khi thông tin BASF quan tâm tới doanh nghiệp được công bố.

Đề nghị trước đó của BASF ở mức 22,15 euro/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 10,3 tỷ euro. Trong khi đó, Evonik hiện được thị trường chứng khoán định giá khoảng 9,9 tỷ euro.

Evonik được cho là đã bác bỏ đề nghị đầu tiên hồi tháng 9 vì cho rằng mức giá quá thấp. Cho tới nay, hai tập đoàn chưa tiến hành đàm phán trực tiếp, vì vậy khả năng thương vụ thành công vẫn còn để ngỏ.

Bên cạnh việc nâng giá, BASF cũng đưa ra các bảo đảm rộng rãi về việc làm. Tổng Giám đốc Markus Kamieth khẳng định nếu thương vụ được thực hiện, việc sa thải nhân viên vì lý do kinh doanh sẽ tiếp tục bị loại trừ tới năm 2032, trong khi các thỏa ước lao động tập thể và cơ chế đối tác xã hội hiện hành được giữ nguyên.

Tuy nhiên, những cam kết này không tạo ra quá nhiều khác biệt so với hiện trạng tại Evonik. Tập đoàn có trụ sở tại Essen vốn đã bảo đảm nhân viên tại Đức không bị sa thải vì lý do kinh doanh tới năm 2032. Trong chương trình tái cấu trúc hiện nay, Evonik dự kiến cắt giảm thêm khoảng 3.200 việc làm trên toàn cầu đến cuối năm 2029, trong đó khoảng 2.150 vị trí tại Đức, nhưng theo hướng hạn chế tác động xã hội.

Chủ tịch Hội đồng lao động BASF Sinischa Horvat cho rằng một thương vụ hợp nhất có thể tạo cơ hội cho ngành hóa chất Đức, song chỉ có thể được ủng hộ nếu bảo đảm được triển vọng dài hạn đối với việc làm, đầu tư và các thỏa thuận hiện hành tại các cơ sở sản xuất.

Một nhân tố then chốt đối với tương lai thương vụ là Quỹ RAG, cổ đông chiến lược đang nắm gần 44% Evonik. Quỹ RAG có nhiệm vụ tài trợ lâu dài cho các chi phí phát sinh sau khi chấm dứt khai thác than đá tại vùng Ruhr và vì vậy phụ thuộc đáng kể vào nguồn thu ổn định từ đầu tư, đặc biệt là cổ tức.

Trong năm 2026, Evonik đã giảm 14% mức cổ tức dành cho cổ đông. Điều này khiến câu hỏi về chiến lược tương lai của tập đoàn trở nên đặc biệt quan trọng đối với RAG. Evonik hiện cũng được cho là đang xem xét một thương vụ lớn khác: mua tập đoàn hóa chất chuyên dụng Ashland của Mỹ, doanh nghiệp có giá trị thị trường khoảng 3,3 tỷ USD.

Nếu thực hiện thương vụ này, Evonik có thể phải dành nguồn lực tài chính lớn trong nhiều năm, qua đó ảnh hưởng tới khả năng chi trả cổ tức. Chi phí mua Ashland cũng đang tăng khi giá cổ phiếu công ty này đã tăng khoảng 42% trong vòng một năm, từ 50,65 USD lên gần 72 USD.

Trong bối cảnh đó, BASF có thể kỳ vọng Quỹ RAG sẽ coi đề nghị bằng tiền mặt là lựa chọn ít rủi ro hơn. Nếu bán gần 44% cổ phần Evonik cho BASF với mức định giá hiện tại, quỹ có thể nhận về một khoản tiền mặt ở mức vài tỷ euro.

Theo giới tài chính, RAG về cơ bản đang đứng trước 3 lựa chọn: tiếp tục giữ cổ phần Evonik trong bối cảnh cổ tức giảm; ủng hộ Evonik thực hiện thương vụ mua lại tại Mỹ với rủi ro tài chính cao hơn; hoặc bán phần sở hữu cho BASF để nhận một khoản tiền mặt lớn ngay lập tức.

BASF khẳng định mục tiêu của thương vụ không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở việc củng cố sức cạnh tranh của ngành hóa chất Đức. Tuy nhiên, với việc chưa có đàm phán chính thức giữa hai doanh nghiệp, giá mua, các cam kết về việc làm và quan điểm của Quỹ RAG sẽ là những yếu tố quyết định liệu thương vụ hóa chất lớn này có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo hay không.