Giải thưởng Giáng sinh châu Âu lần thứ 10 đã vinh danh ba địa điểm Basel (Thụy Sĩ), Baia Mare (Romania) và Omis (Croatia) là những điểm đến nổi bật của mùa lễ hội năm 2027.

Kết quả được quyết định thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng giám khảo quốc tế do bà Danuta Hübner, cựu Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Chính sách Khu vực, làm chủ tịch.

Bên cạnh ba địa điểm chiến thắng, chương trình Giáng sinh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, do làng Fuentes de Oñoro (Tây Ban Nha) và thị trấn Vilar Formoso (Bồ Đào Nha) phối hợp tổ chức, cũng được ghi nhận.

Sáng kiến này được đánh giá cao nhờ hoạt động lễ hội xuyên biên giới có sự tham gia của chính quyền thành phố Almeida, được duy trì từ năm 2023.

Basel, Thụy Sĩ: Thủ đô Giáng sinh châu Âu năm 2027

Cây thông Noel tại Marktplatz Basel. Ảnh: Basel Tourismum

Với truyền thống tổ chức chợ Giáng sinh từ năm 1978, Basel được lựa chọn trở thành Thủ đô Giáng sinh châu Âu năm 2027, kế nhiệm Barcelona. Thành phố Thụy Sĩ nổi tiếng với không khí lễ hội ấm áp, những gian hàng trang trí rực rỡ và các hoạt động mang đậm nét văn hóa địa phương.

Ảnh: Basel Tourismus

Ngày nay, chợ Giáng sinh Basel thu hút hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Các gian hàng tập trung tại quảng trường Barfüsserplatz và khu vực xung quanh nhà thờ Barfüsserkirche, mang đến nhiều sản phẩm thủ công, đồ trang trí và đặc sản mùa đông.

Từ năm 2023, chương trình Giáng sinh của Basel còn có thêm hoạt động mang tên Zauberhöfe, có nghĩa là những sân trong kỳ diệu. Các không gian này nằm rải rác trong khu phố cổ, mở cửa từ tháng 11 đến tháng 12, tạo nên những góc nghỉ chân yên bình giữa không khí lễ hội nhộn nhịp.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình Những ngày Mùa Vọng tại Nhà hát Basel. Từ ngày 1 đến 23/12, du khách có thể thưởng thức các buổi biểu diễn miễn phí diễn ra vào mỗi tối.

Chợ Giáng sinh tại Barfusserplatz ở Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: Basel Tourismus

Hồ sơ dự giải của thành phố cũng đề cập đến cuộc diễu hành Harley Niggi-Näggi. Được tổ chức từ năm 1999, sự kiện quy tụ những người lái xe Harley-Davidson hóa trang thành ông già Noel, diễu hành qua trung tâm thành phố để gây quỹ từ thiện.

Baia Mare, Romania: Thành phố Giáng sinh châu Âu năm 2027

Baia Mare được công nhận là Thành phố Giáng sinh châu Âu năm 2027 nhờ chương trình lễ hội kết hợp các hoạt động giải trí, văn hóa và cộng đồng. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26/11/2027 đến 10/1/2028.

Một trong những điểm nhấn là hai sân trượt băng cùng tuyến đường ánh sáng kết nối khu phố cổ với công viên Mara. Bảo tàng làng của thành phố cũng sẽ trở thành không gian giới thiệu những phong tục và truyền thống Giáng sinh địa phương.

Quảng trường Tự do (Liberty Square), nằm trong khu phố cổ, sẽ là trung tâm của các hoạt động lễ hội. Trong khi đó, công viên Mara dự kiến tổ chức hội chợ từ thiện truyền thống do Sở Trợ giúp Xã hội điều hành. Hai địa điểm được kết nối bằng một tuyến tàu du lịch riêng, giúp du khách thuận tiện di chuyển và khám phá các hoạt động.

Baia Mare. Ảnh: POPOVICI Dan Cristian / CC BY-SA 3.0 ro / qua Wikimedia Commons

Bên cạnh chương trình lễ hội, sự đa dạng văn hóa cũng là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Baia Mare. Thành phố ở miền bắc Romania là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng, bao gồm người Romania, Hungary, Đức, Do Thái và Roma. Gần đây, địa phương còn đón nhận thêm cộng đồng người Ukraine.

Ban tổ chức giải thưởng đánh giá cao tinh thần chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tại đây. Theo hồ sơ dự thi, thành phố xem sự gắn kết và sẻ chia giữa con người với nhau là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của mùa Giáng sinh, đồng thời hướng đến việc xây dựng lễ hội như một tác phẩm được tạo nên từ trái tim.

Omis, Croatia: Làng Giáng sinh châu Âu năm 2027

Omis được vinh danh là Làng Giáng sinh châu Âu năm 2027 nhờ mô hình lễ hội đặc biệt tại làng Nart. Nằm trong khu vực Omiš, ngôi làng nhỏ này chỉ có 11 cư dân thường trú, tất cả đều thuộc gia đình Lučić. Dù quy mô dân số khiêm tốn, nơi đây lại nổi tiếng với không gian trang trí Giáng sinh quy mô lớn.

Điểm thu hút nhất là con đường dài khoảng 2 km được thắp sáng bằng hơn 5 triệu bóng đèn LED. Mỗi mùa Vọng, địa điểm này đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động lễ hội.

Du khách có thể thưởng thức nhạc klapa – thể loại hát bè truyền thống của Croatia, chiêm ngưỡng các hoạt cảnh tái hiện Chúa Giáng sinh, khám phá ẩm thực từ ít nhất 10 trang trại gia đình và tham quan khu bảo tồn với hơn 150 loài động vật. Chương trình còn có sự góp mặt của các nhóm nhạc klapa, hiệp hội văn hóa dân gian và đoàn kịch địa phương.

Toàn bộ khu làng lễ hội trải rộng trên diện tích gần 40.000 m². Hệ thống ánh sáng được bố trí dọc những con đường hiện có, hàng cây bản địa và các bức tường đá khô, tạo nên khung cảnh lung linh nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên của vùng quê Croatia.

Một điểm đáng chú ý khác là cách tổ chức trang trí thân thiện với môi trường, phần lớn đồ trang trí tại đây được làm thủ công từ vật liệu tự nhiên hoặc tái chế. Sau mỗi mùa lễ hội, chúng được thu gom, bảo quản, sửa chữa và tái sử dụng cho những năm tiếp theo.