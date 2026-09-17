Base chính thức giới thiệu Base 2.0, nền tảng mới cho kỷ nguyên con người và AI cùng làm việc

Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026 tại Hà Nội chiều 17/9. Ảnh: Base.vn

Enterprise AI Summit 2026 được Base.vn tổ chức tại cả ba miền, tại Hà Nội ngày 17/9, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9 và Đà Nẵng ngày 25/9.

Theo Base.vn, trong khoảng hơn hai năm qua, AI đã thay đổi cách hàng triệu người làm việc. Những công việc từng mất hàng giờ có thể được hoàn thành trong vài phút, từ nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu, soạn thảo hợp đồng đến lập kế hoạch và viết báo cáo.

Sự phát triển này đồng thời đặt ra câu hỏi mới đối với doanh nghiệp: Nếu trước đây phần mềm được xây dựng nhằm giúp con người làm việc hiệu quả hơn, điều gì sẽ xảy ra khi doanh nghiệp có thêm một lực lượng lao động mới là AI?

Base.vn cho rằng đây không chỉ là vấn đề bổ sung các tính năng AI vào những nền tảng phần mềm hiện có, mà đặt ra yêu cầu thay đổi cách doanh nghiệp được tổ chức và vận hành. Theo đó, trong hai năm qua, ngành phần mềm doanh nghiệp đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh sang các khái niệm như tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent), trợ lý ảo thông minh chạy bằng trí tuệ nhân tạo Copilot và những mô hình vận hành mới.

Từ câu hỏi về một nền tảng doanh nghiệp được xây dựng cho kỷ nguyên AI, Base.vn cho biết đội ngũ phát triển đã dành hai năm để nghiên cứu và xây dựng Base 2.0.

Thay vì bổ sung AI vào một nền tảng cũ, Base 2.0 được phát triển từ việc nhìn lại những nguyên lý về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị, cách con người cộng tác, cách tri thức được tích lũy và cách AI có thể trở thành một lực lượng lao động trong tổ chức.

Chủ tịch Base.vn Phạm Kim Hùng tại sự kiện Enterprise AI Summit 2026.

Chủ tịch Base.vn Phạm Kim Hùng cho biết, Base 2.0 là một kiến trúc hoàn toàn mới, trong đó doanh nghiệp không chỉ số hóa các quy trình mà còn có khả năng tích lũy tri thức sau mỗi lần vận hành.

AI trong kiến trúc này không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà có thể tham gia trực tiếp vào công việc với đầy đủ ngữ cảnh của doanh nghiệp. Mỗi kết quả tạo ra được kỳ vọng trở thành nguồn dữ liệu giúp tổ chức tiếp tục học hỏi và nâng cao năng lực.

Một điểm được Chủ tịch Base.vn nhấn mạnh là với nền tảng mới, doanh nghiệp có thể tự xây dựng các ứng dụng, AI Agent, quy trình và kết nối mới để mở rộng năng lực của mình, thay vì chỉ sử dụng những chức năng được phần mềm cung cấp sẵn.

Tại Enterprise AI Summit 2026 - The Intelligence Age, Base.vn lần đầu chia sẻ những nguyên lý thiết kế đứng sau Base 2.0, những năng lực mới mà doanh nghiệp có thể sở hữu trong kỷ nguyên AI, đồng thời giới thiệu tầm nhìn về thế hệ “Intelligent Organization” trong thập kỷ tới.

Sự xuất hiện của Base 2.0 không chỉ được nhìn nhận như một bước phát triển tiếp theo của nền tảng, mà còn là một góc nhìn về thế hệ doanh nghiệp tiếp theo, trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động của tổ chức.

Base.vn cho rằng, nếu giai đoạn trước được thúc đẩy bởi Software-as-a-Service (phần mềm dưới dạng dịch vụ), giai đoạn hiện nay có thể đang đặt ra nhu cầu về một thế hệ doanh nghiệp mới, nơi con người và AI cùng tham gia vào quá trình tạo ra giá trị.