Barron Trump tương đối kín tiếng trong chuyện cá nhân. Ảnh: The New York Times.

Trong tập đầu tiên của MELANIA, The Series, phát hành trên Prime Video ngày 20/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chia sẻ về lời khuyên dành cho con trai Barron Trump trong chuyện hẹn hò. Ở tuổi 20, Barron theo học ngành kinh doanh tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (NYU), đồng thời giữ đời sống cá nhân tương đối kín tiếng.

Cuộc trò chuyện diễn ra khi đạo diễn Brett Ratner hỏi Melania về sức hút của Barron với các cô gái trẻ. Ratner kể rằng nhiều cô gái rất yêu mến Barron, thậm chí muốn theo học tại NYU để có cơ hội ở gần con trai út của Tổng thống Donald Trump.

Được hỏi về lời khuyên với con trai trước sự quan tâm đó, Melania trả lời: “Tôi luôn nói với con rằng thế giới ngoài kia đầy nguy hiểm, vì vậy hãy cẩn thận”.

Melania Trump ra mắt phim tài liệu mới, chia sẻ về mối quan hệ với con trai trong đó. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.

Bà không đề cập đến những rủi ro cụ thể, cũng không tiết lộ về việc Barron hiện có ở trong mối quan hệ tình cảm hay không. Thay vào đó, Melania nhấn mạnh vai trò đồng hành của mình: “Bất cứ khi nào con muốn có lời khuyên hay ý kiến của tôi, tôi đều ở đây”.

Đệ nhất phu nhân cho biết hai mẹ con duy trì sự trao đổi cởi mở về cuộc sống. Melania cũng tự nhận mình là “một người mẹ rất thú vị” đối với Barron. Những phát biểu này mang đến góc nhìn hiếm hoi về quan hệ giữa hai mẹ con, vốn ít được công chúng biết đến so với các thành viên khác trong gia đình Trump, theo People.

Đời tư kín tiếng của con trai út nhà Trump

Barron Trump sinh năm 2006, là con chung duy nhất của Donald và Melania Trump. So với hai người anh cùng cha khác mẹ, gồm Donald Trump Jr. và Eric Trump, Barron ít xuất hiện trước truyền thông và hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân.

Theo AP, Barron hiện theo học ngành kinh doanh tại NYU. Anh từng thu hút sự chú ý trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, được cho là có những gợi ý giúp cha tiếp cận cử tri trẻ. Trong loạt phim mới, Melania cũng cho biết con trai giới thiệu cho Donald Trump các chương trình podcast, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến và cách kết nối với thế hệ của mình.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thoải mái chia sẻ với con trai. Ảnh: Chip Somodevilla.

Đời sống tình cảm của Barron chủ yếu được phản ánh qua những thông tin không chính thức. Tháng 10/2024, Donald Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn podcast rằng không nghĩ rằng con trai có bạn gái. Đến tháng 6/2025, một nguồn tin được NewsNation dẫn lời cho biết Barron có bạn gái và thường dành thời gian bên cô. Tuy nhiên, gia đình Trump chưa xác nhận danh tính người được cho là bạn gái của Barron hay tình trạng mối quan hệ hiện tại.

Page Six từng đưa tin Barron sắp xếp buổi hẹn hò tại một tầng của Trump Tower vào năm 2025. Biện pháp này được cho là nhằm bảo đảm an ninh và sự riêng tư. Việc hẹn hò của con trai Tổng thống Mỹ vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn đi cùng sự chú ý của công chúng và những yêu cầu bảo vệ an toàn dành cho gia đình.

Loạt phim của Đệ nhất phu nhân Mỹ

MELANIA, The Series tiếp nối bộ phim tài liệu Melania ra mắt đầu năm nay, tập trung vào quá trình bà trở lại Nhà Trắng sau lễ nhậm chức tháng 1/2025. Tác phẩm đồng thời khai thác một số câu chuyện về gia đình và vai trò Đệ nhất phu nhân.

Trong loạt phim, Melania nhiều lần nhắc đến Barron như một ưu tiên trong cuộc sống. Bà cũng nói về mong muốn để con trai tự quyết định con đường riêng, thay vì áp đặt lựa chọn của mình. “Tôi không muốn kiểm soát con”, bà chia sẻ với Ratner.

Quan điểm này cũng được Melania mở rộng thành lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ, bao gồm duy trì giao tiếp cởi mở, dành cho con tình yêu, sự ủng hộ, đồng thời nhìn nhận trẻ như những cá thể độc lập.

Melania Trump hé lộ một phần cuộc sống Nhà Trắng trong series mới. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.

Theo Reuters, Amazon MGM Studios chi 40 triệu USD để mua bản quyền bộ phim tài liệu Melania và các nội dung liên quan. Đơn vị này đồng thời dành thêm 35 triệu USD cho hoạt động quảng bá và phát hành phim điện ảnh. Thỏa thuận thu hút chú ý bởi quy mô đầu tư lớn và mối quan hệ giữa Amazon với chính quyền Trump.

Với loạt phim mới, Melania tiếp tục đưa một phần đời sống gia đình ra trước công chúng, dù bà vốn được biết đến là người khá kín tiếng. Những chia sẻ về Barron không hé lộ nhiều chi tiết về đời sống tình cảm của chàng trai 20 tuổi, nhưng cho thấy cách Đệ nhất phu nhân nhìn nhận vai trò của mình. Bà sẵn sàng đưa ra lời khuyên, đồng thời để con trai có không gian tự lựa chọn.

Lời nhắn “Hãy cẩn thận” vì thế phản ánh mối quan tâm của một người mẹ khi con trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt. Với Barron, chuyện hẹn hò có thể đi cùng sự chú ý của công chúng dành cho một thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ.