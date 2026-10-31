Barmbrack - Ổ bánh mì Halloween có thể dự đoán vui tương lai của người Ireland

Mỗi dịp Halloween, bên cạnh những quả bí ngô trang trí và các món bánh mang hình thù ma quái, người Ireland còn có một món ăn truyền thống đặc biệt mang tên Barmbrack.

Đây là loại bánh mì ngọt có trái cây khô, thường xuất hiện trên bàn ăn vào ngày 31/10. Điều khiến món bánh trở nên thú vị không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở phong tục dự đoán tương lai gắn liền với từng lát bánh.

Chiếc bánh dự đoán vui trong dịp Halloween của Ireland. Ảnh: Coopernundrums

Barmbrack còn được gọi bằng tên tiếng Ireland là Bairín Breac. Từ “breac” có nghĩa là lốm đốm, gợi đến những miếng trái cây khô rải đều trong ruột bánh. Theo truyền thống, bánh được làm từ bột mì, men, đường, trứng và các loại trái cây khô như nho khô, nho vàng.

Một số công thức còn ngâm trái cây trong trà đậm hoặc thêm một chút rượu whiskey để tăng hương vị. Bánh thường được cắt thành lát, ăn cùng bơ và thưởng thức với một tách trà nóng.

Ảnh: Coopernundrums

Ảnh: Coopernundrums

Điểm đặc biệt nhất của Barmbrack nằm ở những vật nhỏ từng được giấu bên trong bánh trước khi nướng. Theo phong tục dân gian, mỗi vật mang một ý nghĩa riêng.

Người tìm thấy chiếc nhẫn được cho là sẽ kết hôn trong vòng một năm; đồng xu tượng trưng cho sự giàu có hoặc may mắn về tiền bạc. Ngược lại, hạt đậu khô có thể báo hiệu người tìm thấy sẽ chưa kết hôn trong năm đó, còn mảnh vải nhỏ gắn với điềm không may hoặc cảnh nghèo khó.

Nhẫn là vật được đặt nhiều nhất trong chiếc bánh, để mong sự may mắn, hỷ sự. Ảnh: Myirishjeweler

Ảnh: RTE

Những ý nghĩa này có thể khác nhau tùy vùng và từng thời kỳ, đồng thời chỉ phản ánh niềm tin dân gian chứ không phải lời tiên đoán có thật.

Dù vậy, tập tục đã biến việc thưởng thức bánh thành một trò chơi đầy hồi hộp, khi mỗi người tò mò xem lát bánh của mình sẽ mang đến biểu tượng nào.

Ảnh: Biggerbolderbaking

Phong tục ăn Barmbrack vào Halloween gắn với Samhain, lễ hội truyền thống của người Celt đánh dấu thời điểm kết thúc mùa thu hoạch và bước vào nửa tối của năm.

Trong đời sống dân gian Ireland, đây cũng là dịp diễn ra nhiều trò chơi dự đoán vận mệnh, từ lựa chọn thực phẩm đến những nghi thức liên quan đến tình duyên và tương lai.

Đến khoảng thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, Barmbrack có thêm vai trò như một món bánh lễ hội phổ biến, được các gia đình tự làm hoặc mua tại cửa hàng.

Ảnh: Cietours

Ảnh: Cietours

Ngày nay, những phiên bản Barmbrack bán trong mùa Halloween thường giản lược các vật tượng trưng, phổ biến nhất là chiếc nhẫn.

Phong tục này vẫn được nhắc lại như một phần thú vị trong di sản ẩm thực Ireland, dù nhiều người lựa chọn thưởng thức bánh đơn thuần vì hương vị.

Ảnh: Cietours

Giữa những món ăn Halloween hiện đại được trang trí cầu kỳ, Barmbrack mang nét hấp dẫn riêng nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu mộc mạc và câu chuyện dân gian lâu đời.

Một lát bánh với trái cây khô, chút bơ và tách trà nóng không chỉ gợi không khí mùa thu Ireland mà còn nhắc nhớ về thời kỳ con người gửi gắm hy vọng, nỗi tò mò và những ước mong tương lai vào các phong tục quanh bàn ăn.