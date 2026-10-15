Barcola lập hat-trick, Liverpool thắng kiểu tennis

Đúng là liều thuốc bác sĩ kê. Liverpool làm theo đơn ấy, ghi 2 bàn khi trận đấu còn chưa đi hết nửa giờ để bỏ lại những tổn thương từ thất bại trước Man City hôm Chủ nhật.

Đội quân của Andoni Iraola trút giận lên nhà vô địch Áo, dù thiếu nhiều gương mặt quan trọng vì chấn thương hoặc được cho nghỉ. HLV người Tây Ban Nha đặt cược và giành phần thắng.

Barcola ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: LFC

Những người cần tỏa sáng nhất đều lên tiếng, như Florian Wirtz với một trận đấu hay. Đặc biệt là Bradley Barcola: anh không chỉ có bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool, mà còn lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Liverpool đứng vững trước sự hưng phấn đầu trận của LASK. Họ nhanh chóng nắm quyền kiểm soát rồi dồn ép chủ nhà, khiến đối thủ không còn khoảng trống và bắt đầu nghi ngờ chính khả năng của mình.

Ronald Araujo ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới từ một tình huống phạt góc ở phút 22. Chỉ 2 phút sau, Barcola cũng mở tài khoản, sau màn nhảy múa của Ngumoha bên cánh phải và đường chuyền dọn cỗ của Koumas, gần như định đoạt trận đấu.

Từ đó, đội bóng của Iraola thỏa sức phô diễn. Họ xâu kim, rê dắt trong vòng cấm đối phương, thực hiện những pha chạy chéo và làm chủ nhịp độ.

Nổi bật nhất là Wirtz và Barcola. Đến phút 37, hai người phối hợp để tiền đạo người Pháp ghi bàn thứ 3 cho đội khách. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng - nhà vô địch Champions League hai mùa gần nhất với PSG - cuối cùng cũng bùng nổ.

Liverpool có trận đấu tưng bừng. Ảnh: LFC

Sau giờ nghỉ, The Kop tiếp tục ghi bàn. Phút 51, Frimpong thắng trong pha không chiến ở cột xa, đánh đầu đưa bóng vào lưới. Ngay cả khi ăn mừng, anh dường như vẫn không tin mình vừa làm được điều đó.

Jacquet chấn thương buộc Iraola phải điều chỉnh. Van Dijk vào sân, Joe Gomez thay Araujo. Ngay lập tức, Ljubicic - người cũng vào sân ít giây trước đó - rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

Liverpool vẫn miệt mài với những đợt tấn công đầy năng lượng. Barcola hoàn tất hat-trick ở phút 66. Cầu thủ trẻ Koumas cũng được ăn mừng bàn đầu tiên ở Champions League, sau khi hai lần bị trọng tài từ chối bàn thắng. Đó là phần thưởng trọn vẹn cho màn trình diễn của anh.

Dẫu vậy, Iraola vẫn có phần không vui khi Liverpool trùng xuống, để đội bóng Áo ghi thêm hai bàn trước khi trận đấu kết thúc.

Ghi bàn:

LASK: Ljubicic 63’, Flecker 74’, 77’.

Liverpool: Araujo 22’, Barcola 24’, 37’, 66’, Frimpong 51’, Koumas 72’.

Đội hình xuất phát:

LASK: Jungwirth, Dibango, Andrade, Alemao, Mbuyamba, Jorgensen, Schopf, Bogarde, Danek, Adeniran, Lang.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas, Gravenberch, Nyoni, Barcola, Wirtz, Ngumoha, Koumas.