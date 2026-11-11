Barcelona xây nơi lưu giữ 26.000 bình tro cốt ở Camp Nou

Barcelona dự kiến đưa khu lưu giữ tro cốt tại Camp Nou vào hoạt động cuối năm 2027.

Theo AS, Barcelona giới thiệu kế hoạch triển khai khu tưởng niệm mang tên Memorial FC Barcelona, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Công trình nằm trong dự án cải tạo sân Spotify Camp Nou, cho phép người hâm mộ lưu giữ tro cốt của bản thân hoặc người thân ngay tại sân nhà của đội bóng.

Khu tưởng niệm có diện tích khoảng 1.500 m², sức chứa thiết kế 26.600 ô lưu giữ tro cốt cùng 9.000 bảng tưởng niệm. Công trình được bố trí gần sân thi đấu, có lối vào riêng từ bên ngoài và kết nối với khán đài qua cổng số 35 trong những ngày diễn ra trận đấu.

Đáng chú ý, Barcelona đã công bố bảng giá cụ thể. Người hâm mộ phải trả tối thiểu 2.490 euro để thuê một ô lưu giữ tro cốt trong 10 năm. Mức phí tăng lên 4.990 euro cho 25 năm và 5.990 euro nếu lựa chọn thời hạn 50 năm.

Ngoài khoản phí ban đầu, khách hàng có thể phải trả thêm 180 euro cho bình đựng tro cốt và dịch vụ quản lý, cùng 70 euro mỗi năm để bảo trì. Những người muốn đặt chỗ trước có thể thanh toán 500 euro, khoản tiền được trừ vào chi phí cuối cùng.

Barcelona còn kinh doanh các bảng tưởng niệm với giá từ 490 euro. Người hâm mộ có thể trả thêm 100 euro để tên mình được đặt cạnh một huyền thoại của CLB. Mỗi bảng cho phép khắc tên, ngày tháng và thông điệp cá nhân.

Tại buổi giới thiệu, Phó chủ tịch Barcelona Elena Fort cho biết dự án xuất phát từ mong muốn duy trì sự gắn bó giữa người hâm mộ và đội bóng qua nhiều thế hệ. Bà kể rằng người bà quá cố từng muốn được an táng gần Camp Nou để vẫn có thể nghe tiếng reo hò mỗi khi Barcelona ghi bàn.

Cựu đội trưởng Barcelona Tente Sanchez cũng xác nhận đã đặt trước một vị trí tại khu tưởng niệm, với dòng chữ "Tôi đang ở nhà".

Thực tế, ý tưởng xây khu lưu giữ tro cốt được Barcelona công bố từ năm 2023. Đến tháng 11/2026, đội bóng tiếp tục giới thiệu chi tiết thiết kế, dịch vụ và kế hoạch đưa công trình vào hoạt động.

Dự án vừa mang ý nghĩa tưởng nhớ người hâm mộ, vừa mở ra nguồn thu thương mại mới cho Barcelona. Tình yêu dành cho đội bóng giờ có thể tiếp tục được thể hiện ngay cả sau khi một cổ động viên qua đời.