Barcelona trả giá đắt sau trận thắng Villa

Rodri chấn thương ở trận đấu với Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Tuyển thủ Tây Ban Nha phải rời sân ở đầu hiệp hai, sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng bắp chân phải trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Đức thừa nhận mối lo ngại về thể trạng của cậu học trò: "Đúng vậy, Rodri đang gặp vấn đề về cơ bắp. Chúng tôi phải chờ đến ngày mai để có kết quả kiểm tra y tế cụ thể của cậu ấy".

Nhà cầm quân 61 tuổi cũng chưa thể đưa ra cam kết nào về khả năng thi đấu của cậu học trò trong các lượt trận sắp tới, mang đến ít nhiều lo ngại cho cổ động viên "Los Blaugrana".

Các cuộc kiểm tra chuyên sâu trong ngày tiếp theo sẽ xác định chính xác mức độ tổn thương cũng như thời gian Rodri phải rời xa sân cỏ. Việc tiền vệ sinh năm 1996 bỏ ngỏ khả năng ra sân trong cuộc chạm trán Atletico Madrid tại La Liga đang đặt ra bài toán nhân sự nan giải cho hệ thống chiến thuật của Barcelona.

Kể từ khi cập bến sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tuyển thủ Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành cái tên không thể thay thế ở hàng tiền vệ Barca. Cựu sao Manchester City thi đấu tổng cộng 948 phút sau 14 trận ở mùa giải năm nay. Trong đó, anh ra sân 699 phút tại La Liga (10 trận) và 249 phút ở Champions League (4 trận).

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