Barcelona thắng như chẻ tre nhưng thủng hàng phòng ngự

Barcelona toàn thắng 9 vòng đầu La Liga nhưng gặp khó khăn về lực lượng trước trận El Clasico ngày 25/10.

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Real Betis 5-2 hôm 17/10. Đội bóng xứ Catalonia giành trọn 27 điểm sau 9 vòng, ghi 39 bàn và tạo khoảng cách 6 điểm với Real Madrid. Tuy nhiên, chiến thắng mới nhất cũng khiến HLV Hansi Flick phải trả giá về lực lượng.

Chỉ một ngày sau trận đấu, Barcelona xác nhận Jules Kounde và Eric Garcia cùng dính chấn thương. Hai hậu vệ quan trọng gặp vấn đề đúng thời điểm đội bóng chuẩn bị đối đầu PSG tại Champions League và Real Madrid ở La Liga.

Flick mất hai hậu vệ quan trọng

Theo thông báo của Barcelona ngày 18/10, Eric Garcia bị tổn thương cơ đùi phải, dự kiến nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần. Hậu vệ người Tây Ban Nha chắc chắn không thể góp mặt trong trận El Clasico ngày 25/10.

Garcia gặp chấn thương sau khi vào sân trong hiệp hai trận gặp Betis. Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 nhưng không thể thi đấu đến hết trận. Trong khi đó, Kounde bị bong gân mắt cá chân trái và phải bỏ lỡ cuộc đối đầu PSG. Khả năng hậu vệ người Pháp kịp bình phục để gặp Real Madrid vẫn chưa rõ ràng.

Eric Garcia ghi bàn trong chiến thắng 5-2 trước Betis nhưng phải nghỉ 3–4 tuần vì chấn thương cơ đùi.

Gerard Martin cũng khiến ban huấn luyện lo lắng khi phải rời sân sau hiệp một vì đau gót chân Achilles. May mắn cho Barcelona, kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Những tổn thất liên tiếp đẩy Flick vào tình thế khó xử. Andreas Christensen vẫn đang điều trị chấn thương, trong khi Garcia và Kounde đều có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong hàng phòng ngự. Việc thiếu cả hai khiến Barcelona mất đi những phương án xoay tua quan trọng.

Pau Cubarsi và Gerard Martin nhiều khả năng sẽ phải gánh thêm trách nhiệm ở trung tâm hàng thủ. Ở hai biên, Joao Cancelo và Alejandro Balde là những lựa chọn đáng chú ý, trong khi tài năng trẻ Xavi Espart có thể được trao cơ hội nếu tình hình nhân sự không cải thiện.

Nỗi lo Mbappe trước El Clasico

Barcelona đang sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất châu Âu với 39 bàn sau 9 trận La Liga, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công không thể giải quyết mọi vấn đề, nhất là khi đối thủ sắp tới là Real Madrid.

Lối chơi của Flick dựa nhiều vào khả năng đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay bên phần sân đối phương. Các hậu vệ phải thường xuyên dâng lên hỗ trợ tấn công, đồng thời giữ cự ly hợp lý để ngăn những pha phản công. Khi thiếu những cầu thủ giàu tốc độ và kinh nghiệm như Kounde, hệ thống này có nguy cơ để lộ nhiều khoảng trống hơn.

Jules Kounde bị bong gân mắt cá chân, khiến HLV Hansi Flick mất một phương án quan trọng ở hàng phòng ngự.

Real Madrid sở hữu những cá nhân đủ khả năng khai thác điểm yếu ấy. Kylian Mbappe vừa ghi hai bàn trong chiến thắng 4-1 trước Sevilla, còn Arda Guler và Yan Diomande cũng chơi nổi bật. Với tốc độ của Mbappe, những tình huống mất bóng ở giữa sân có thể trở thành mối nguy hiểm lớn cho Barcelona.

Flick còn phải cân nhắc việc sử dụng nhân sự trong trận gặp PSG ngày 20/10. Khoảng cách giữa hai cuộc đối đầu chỉ là 5 ngày, khiến khả năng hồi phục và phân phối sức lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Barcelona hiện hơn Real Madrid 6 điểm và đứng trước cơ hội lập kỷ lục 10 trận toàn thắng đầu mùa La Liga. Nếu đánh bại đại kình địch ngày 25/10, họ sẽ tạo khoảng cách 9 điểm, đồng thời vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1968 của chính Real.

Tuy nhiên, mục tiêu ấy sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Kounde không kịp trở lại. Barca có thể ghi 4 hoặc 5 bàn trước những đối thủ yếu hơn, nhưng trước Real Madrid, một sai lầm phòng ngự cũng đủ khiến họ trả giá.

Flick đang có trong tay hàng công đáng sợ, nhưng điều ông cần nhất trước El Clasico lúc này lại là những hậu vệ đủ sức ngăn Mbappe.