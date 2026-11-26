Thủ đô Baku của Azerbaijan đang trở thành ‘miền đất lành’ đối với Anthony Gordon. Chỉ trong vòng hơn 9 tháng, chân sút người Anh đã ghi tới 6 bàn sau 2 chuyến làm khách tại đây trong khuôn khổ Champions League.

Hồi tháng 2, khi còn khoác áo Newcastle, Gordon từng ghi 4 bàn ngay trong hiệp 1, góp công vào chiến thắng 6-1 trước Qarabag ở lượt đi vòng play-off. Lần trở lại này trong màu áo Barcelona, tiền đạo 25 tuổi tiếp tục gieo sầu cho một đại diện khác của Azerbaijan.

Tiền đạo Anthony Gordon ăn mừng bàn thắng cùng Gabriel Jesus và các đồng đội trong trận Barcelona thắng Sabah 4-1 ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Trước hàng phòng ngự chơi khá kín kẽ của Sabah, đại diện Tây Ban Nha phải chờ đến phút 31 mới khai thông thế bế tắc. Từ quả căng ngang của tiền đạo Karim Adeyemi, thủ môn Stas Pokatilov đẩy bóng đến đúng vị trí của Gordon và chân sút người Anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cự ly gần.

Kịch bản tương tự diễn ra ở phút 51 khi Pokatilov không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm của tiền đạo Gabriel Jesus, tạo điều kiện để Gordon hoàn tất cú đúp.

Với 6 pha lập công tại Azerbaijan, theo thống kê của Opta, Gordon trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân khách tại cùng một quốc gia trong lịch sử Champions League.

Bàn thắng thứ 2 của Gordon cũng mở đầu cho khoảng thời gian bùng nổ của Barcelona trong hiệp 2. Chỉ trong vòng 9 phút, đội bóng xứ Catalan nâng tỷ số từ 1-0 lên 4-0, với 2 pha lập công còn lại của Adeyemi và Jesus.

Những nỗ lực của Sabah chỉ giúp đội chủ nhà có được bàn thắng danh dự do công của tiền đạo Joy-Lance Mickels ở phút 63.

Điều khiến HLV Hansi Flick hài lòng không chỉ là chiến thắng mà còn là sự hiệu quả của hàng công trong ngày ông chủ động cho một số trụ cột nghỉ ngơi, còn Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân.

Sau 5 lượt trận tại Champions League mùa này, Barcelona đã ghi tới 18 bàn, trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Đây cũng là lợi thế của đội bóng xứ Catalan trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 nếu các đội bằng điểm khi vòng phân hạng khép lại.

Với chiến thắng thứ 4 tại giải, Barcelona tạm vươn lên thứ 4 với 12 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +11, trong khi Sabah đứng thứ 32 với 3 điểm sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Theo lịch, thầy trò HLV Flick sẽ làm khách trên sân Deportivo La Coruna ở vòng 14 La Liga lúc 22h15 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).