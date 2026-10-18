Barcelona san bằng kỷ lục 58 năm của Real Madrid

Real Madrid từng thắng cả 9 trận mở màn mùa 1968-1969, ghi 21 bàn, thủng lưới 8 bàn. Sau 58 năm, thầy trò HLV Hansi Flick tái lập thành tích này với hiệu suất tấn công vượt trội, ghi 39 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần.

Đây còn là khởi đầu tốt nhất lịch sử Barcelona tại La Liga, vượt qua thành tích 8 trận toàn thắng của họ dưới thời HLV Gerardo Martino mùa 2013-2014.

Tính trên mọi đấu trường, gã khổng lồ xứ Catalan đã thắng cả 11 trận từ đầu mùa.

Lamine Yamal và Gabriel Jesus trong trận Barcelona thắng Betis 5-2 tại vòng 9 La Liga 2026-2027. Ảnh: Barcelona.

Trên sân La Cartuja, tiền đạo Lamine Yamal mở tỷ số ở phút 10 bằng pha đi bóng kỹ thuật rồi cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành. Ngôi sao 19 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 8 bàn và 6 kiến tạo sau 9 trận tại La Liga mùa này.

"Với tôi, Lamine hiện là cầu thủ hay nhất thế giới. Bàn thắng mở tỷ số của cậu ấy thật khó tin. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn và thái độ thi đấu của cậu ấy", HLV Hansi Flick khen ngợi học trò sau trận.

Betis gỡ hòa ở phút 27 nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Valentin Gomez. Tuy nhiên, tiền vệ Rodri giúp đội khách tái lập lợi thế bằng pha đánh đầu từ tình huống phạt góc ở phút 41. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona.

Sang hiệp 2, tiền đạo Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 51 sau đường kiến tạo của Yamal. Chỉ 2 phút sau, cựu cầu thủ Barcelona Ez Abde rút ngắn cách biệt cho Betis bằng pha dứt điểm trong tình huống phản công.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 54, khi tiền vệ Facundo Bernal nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi húc đầu vào Yamal, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người.

Tận dụng lợi thế, trung vệ Eric Garcia ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 62 sau pha đánh đầu chuyền bóng của Pau Cubarsi. Đến phút 81, tiền vệ Dani Olmo sút xa ấn định chiến thắng cách biệt cho Barcelona.

Trận đấu còn ghi nhận dấu mốc của Raphinha. Trở lại sau chấn thương và vào sân thay Yamal ở phút 70, tiền đạo người Brazil có lần thứ 186 khoác áo Barcelona, ngang thành tích của Neymar. Anh hiện đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ Brazil ra sân nhiều nhất cho đội chủ sân Camp Nou.

Dù hài lòng với màn trình diễn của các học trò, HLV Flick vẫn giữ thái độ thận trọng khi được hỏi về kỷ lục.

"Thật tuyệt, nhưng chúng tôi muốn đạt được những thành tựu lớn hơn. Điều quan trọng là tập trung vào từng chi tiết và tiếp tục chiến thắng, thay vì chỉ nghĩ đến các kỷ lục", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.

Chiến thắng giúp Barcelona củng cố ngôi đầu La Liga với 27 điểm tuyệt đối, hơn Atletico Madrid đứng thứ 2 tới 5 điểm. Trong khi đó, Betis xếp thứ 3 với 19 điểm.

Theo lịch, thầy trò HLV Flick sẽ làm khách của PSG ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào lúc 2h ngày 21/10 (giờ Hà Nội).

Sau đó, Barcelona tiếp Real Madrid trên sân Camp Nou ở vòng 10 La Liga, với cơ hội độc chiếm kỷ lục 10 trận toàn thắng đầu mùa, vào lúc 3h ngày 26/10 (giờ Hà Nội).