Barcelona nguy cơ nhận án phạt nặng từ La Liga

Camavinga bị cổ động viên Barca tấn công. Ảnh: Reuters.

Sự cố đáng xấu hổ bùng phát ngay sau khoảnh khắc Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Khi dàn sao áo trắng lao về phía đường biên để ăn mừng bàn thắng quyết định, sự ức chế từ một bộ phận người hâm mộ quá khích của Barcelona nhanh chóng biến thành hành vi bạo lực.

Đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều cổ động viên chủ nhà đứng sát rào chắn liên tục dùng cán cờ cổ động vung mạnh về phía tiền vệ người Pháp, trong đó có những cú vung gậy đánh trúng người cầu thủ này. Trước tình huống bất ngờ, anh chỉ kịp giơ hai tay lên che chắn vùng đầu và mặt để tự vệ.

Thấy đồng đội gặp nguy hiểm, các cầu thủ Real Madrid lập tức can thiệp, kéo Camavinga rời xa khu vực sát khán đài, đồng thời yêu cầu đám đông trên khán đài dừng hành động quá khích. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn không hạ nhiệt khi hàng loạt chai nước và vật thể lạ tiếp tục bị ném xối xả xuống khu vực các cầu thủ đội khách đang đứng.

Toàn bộ tư liệu hình ảnh và biên bản an ninh của trận đấu đang được xem xét kỹ lưỡng để đưa ra mức kỷ luật thích đáng. Với việc để xảy ra lỗ hổng an ninh nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến cầu thủ, Barcelona đối mặt với nguy cơ nhận án phạt tiền nặng hoặc buộc phải đóng cửa một phần khán đài.

Phía ban tổ chức giải đấu khẳng định lập trường kiên quyết không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào xuất hiện trên sân cỏ Tây Ban Nha.

Hôm 26/10, Jose Mourinho cùng học trò đánh bại Barcelona 2-1 ở vòng 10 La Liga nhờ cú đúp của Mbappe. Barcelona chấm dứt mạch toàn thắng từ đầu mùa và chỉ còn hơn Atletico Madrid, Real Madrid lần lượt 2 và 3 điểm.

Barcelona không mua được Julian Alvarez lại hay Barcelona đang hưởng lợi từ một Raphinha ở đỉnh cao phong độ. Sau 6 trận đầu mùa, tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn và trở thành nhân tố khó thay thế tại Camp Nou.