Barcelona lộ nguyên hình ở Paris

Trước chuyến làm khách tại Parc des Princes, Barcelona được xem là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu. Đội bóng của Hansi Flick toàn thắng 11 trận trên mọi đấu trường, ghi trung bình hơn 4 bàn mỗi trận tại cả La Liga lẫn Champions League.

Thành tích toàn thắng của Barca bị PSG chặn đứng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trước Paris Saint Germain, những con số ấn tượng ấy không đủ che lấp hạn chế trong lối chơi. Nhà đương kim vô địch châu Âu hai lần liên tiếp đã biến trận đấu thành lời khẳng định về đẳng cấp.

PSG khiến Barcelona lộ nguyên hình

Barcelona bước vào trận đấu với sự tự tin của một tập thể đang đạt phong độ cao bậc nhất châu Âu. Thế nhưng, PSG nhanh chóng kéo đối thủ trở lại mặt đất bằng sức ép nghẹt thở. Đội chủ nhà pressing quyết liệt, bóp nghẹt các phương án triển khai bóng và buộc hàng tiền vệ Barcelona liên tục mắc sai lầm.

Trong những phút đầu, đội khách gần như không tìm được nhịp chơi quen thuộc. Pedri gặp khó trong việc kiểm soát thế trận, còn các đường chuyền hỏng khiến Barcelona liên tục đối mặt với những đợt phản công nguy hiểm. Ousmane Dembele cùng các đồng đội khai thác triệt để những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Barcelona có Joan Garcia chơi xuất sắc trong khung thành, nhưng thủ môn này không thể mãi sửa chữa những sai lầm của đồng đội. Phút 37, Desire Doue mở tỷ số bằng cú sút từ ngoài vùng cấm, sau tình huống Lamine Yamal mất bóng khi đội nhà triển khai tấn công.

Barca gặp "khắc tinh" ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Bàn thua phơi bày vấn đề lớn của Barcelona: đội bóng vẫn quá mong manh khi bị gây sức ép ở cường độ cao. Những cầu thủ Barca có thể tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật và tốc độ, nhưng họ cũng dễ trả giá khi xử lý thiếu an toàn trước đối thủ có khả năng trừng phạt sai lầm.

Barca đã cố vùng vẫy và đưa trận đấu trở về tỷ số 2-2. Nhưng PSG không hề nao núng, họ tiếp tục tấn công dồn dập vào cuối trận và ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-2. Thời gian gần trôi về cuối, Barca trong tình thế bị cuốn theo lối chơi của PSG đã không đủ cơ hội để tiếp tục tìm bàn gỡ.

Nhà vua châu Âu phô diễn đẳng cấp

Điều đáng chú ý nhất không nằm ở tỷ số, mà ở cách PSG kiểm soát những thời điểm quyết định. Đội bóng của Luis Enrique không cần duy trì sức ép liên tục để áp đảo đối thủ. Họ biết lúc nào cần tăng tốc, khi nào nên kéo giãn đội hình Barcelona và khai thác khoảng trống ngay sau những lần đối phương mất bóng.

Barcelona vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ. Xavi Espart cho thấy nguồn năng lượng đáng kể, còn Lamine Yamal chứng minh khả năng tạo khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, những điểm sáng ấy không đủ khỏa lấp sự thiếu ổn định trong phòng ngự. Barcelona còn để đối thủ khai thác các tình huống cố định, trong khi khả năng chống phản công liên tục bị đặt vào tình trạng báo động.

PSG thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt nằm ở tính hoàn thiện, PSG vận hành như một cỗ máy đã được lập trình. Các cầu thủ hiểu rõ vị trí của nhau, phối hợp nhuần nhuyễn và duy trì cường độ ngay cả khi trận đấu trở nên căng thẳng. Khi Barcelona tìm được bàn gỡ, PSG vẫn giữ được sự bình tĩnh để tung ra những đòn quyết định.

PSG chứng minh họ không chỉ sở hữu những cá nhân xuất sắc, mà còn có một hệ thống đủ sức khuất phục những đối thủ giàu tham vọng nhất châu Âu. Với hai chức vô địch Champions League liên tiếp, đội bóng Pháp tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một tập thể đã biết cách chinh phục đỉnh cao.

Barcelona vẫn có quyền tin vào dự án của Hansi Flick. Chuỗi toàn thắng trước đó không phải thành tích ngẫu nhiên, và sức tấn công của đội bóng vẫn rất đáng gờm. Tuy nhiên, thất bại tại Parc des Princes là lời cảnh tỉnh rõ ràng. Đội bóng xứ Catalunya vẫn còn hành trình rất dài nếu muốn chạm đến chức vô địch Champions League mà HLV Flick từng hứa hẹn.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.