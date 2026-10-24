Barcelona kiếm bộn tiền nhờ Siêu kinh điển

Trận Siêu kinh điển vẫn tạo sức hút lớn.

Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa 2026/27 vào rạng sáng 26/10. Ngoài ý nghĩa cạnh tranh tại La Liga, màn so tài này còn mang lại cơ hội lớn để đội chủ sân Camp Nou gia tăng nguồn thu từ hoạt động tổ chức trận đấu.

Vé xem trận đấu được mở bán từ ngày 29/9, với mức giá thay đổi tùy theo nhu cầu và số lượng chỗ ngồi còn trống. Ban đầu, những tấm vé rẻ nhất có giá khoảng 299-640 euro. Tuy nhiên, khi lượng vé phổ thông ngày càng khan hiếm, giá những chỗ ngồi còn lại đã tăng đáng kể.

Theo AS, vé phổ thông hiện dao động từ 1.249 euro đến 2.099 euro. Các gói dịch vụ VIP còn đắt đỏ hơn. trải dài từ khoảng 2.400 euro đến mức lên tới 8.000 euro.

Lãnh đạo Barcelona kỳ vọng trận Siêu kinh điển sắp tới tại Camp Nou sẽ vượt kỷ lục doanh thu bán vé 16,4 triệu euro được thiết lập vào ngày 10/5, trong mùa giải 2025/26.

AS nhận định trận Siêu kinh điển năm nay vẫn tạo sức hút mạnh mẽ nhờ Barcelona đang có phong độ cao trên mọi đấu trường, đồng thời các CĐV háo hức trước màn tái xuất của Jose Mourinho. Trong quá khứ, "Người đặc biệt" có nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại Camp Nou mỗi khi dẫn quân chạm trán Barcelona.

Với sức nóng ngày càng tăng của trận Siêu kinh điển, Barcelona đứng trước cơ hội biến cuộc tiếp đón Real thành trận đấu có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử CLB, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút thương mại vượt trội của màn đại chiến giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.