Bayern đang theo dõi sát tiền đạo Tresoldi. Ảnh: EPA.

Bayern Munich đang nắm giữ lợi thế lớn trước Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Nicolo Tresoldi thuộc biên chế Club Brugge. Đại diện nước Đức nhanh chóng có những động thái tiếp cận ban đầu khi chủ động liên hệ trực tiếp với người đại diện của chân sút 22 tuổi.

Thông tin đáng chú ý được ký giả Christian Falk của tờ Bild tiết lộ qua chương trình CF Bayern Insider: "Nicolo Tresoldi nằm trong danh sách của Bayern Munich. Đội bóng đang đàm phán với ê-kíp của cậu ấy". Dù chuyên viên phụ trách tuyển trạch Nils Schmadtke - nhân vật theo sát tiến trình phát triển của Tresoldi - dự kiến sẽ rời Allianz Arena vào tháng Giêng, kế hoạch chiêu mộ vẫn không bị gián đoạn. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria xem trung phong trẻ tuổi là phương án bổ sung dài hạn với đích ngắm hoàn tất thương vụ vào mùa hè 2027.

Về phía Barcelona, đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Bộ phận tuyển trạch của gã khổng lồ xứ Catalonia mới dừng lại ở việc cử người theo dõi trực tiếp tiền đạo người Italy thi đấu trước Liverpool tại Champions League. Trận cầu kể trên cũng ghi nhận sự hiện diện của các tuyển trạch viên đến từ Bayern lẫn AC Milan trên khán đài.

Sự sốt sắng từ các thế lực bóng đá châu Âu xuất phát từ phong độ bùng nổ của Tresoldi. Ngôi sao 22 tuổi đã bỏ túi tới 16 pha lập công sau 19 lần ra sân ở mùa giải năm nay, trong đó có 5 bàn thắng ghi dấu ấn tại sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Để sở hữu chữ ký của tiền đạo này, mức giá chuyển nhượng chắc chắn sẽ không hề rẻ. Club Brugge kiên quyết đòi hỏi khoản kinh phí dao động từ 60 đến 70 triệu euro. Đội bóng nước Bỉ từng chi 7,5 triệu euro để mang Tresoldi về từ Hannover vào năm 2025 và ràng buộc anh bằng bản giao kèo kéo dài đến tận năm 2029. Trước đó, đại diện giải Bỉ đã thẳng thừng khước từ mức giá 35 triệu euro mà Roma đưa ra, đồng thời quán triệt lập trường giữ chân chân sút chủ lực qua giai đoạn giữa mùa.