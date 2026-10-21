Barcelona gục ngã trước sức mạnh đáng sợ của PSG

Hai lần bị Barcelona gỡ hòa, PSG vẫn chứng minh bản lĩnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Champions League khi giành chiến thắng thuyết phục 4-2.

Màn trình diễn tại Parc des Princes cho thấy đội bóng của HLV Luis Enrique không chỉ sở hữu sức mạnh tấn công đáng sợ mà còn biết cách định đoạt trận đấu ở những thời điểm quan trọng nhất.

Ngay từ những phút đầu, PSG đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng lối chơi pressing mạnh mẽ và những pha lên bóng tốc độ.

Đội chủ nhà liên tục gây sức ép, buộc hàng phòng ngự Barcelona phải hoạt động vất vả. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Désiré Doué khai thông thế bế tắc ở phút 38 bằng cú dứt điểm chính xác, đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0.

PSG thể hiện sức mạnh của mình trước Barcelona. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe

Dù vậy, Barcelona không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đội bóng của HLV Hansi Flick đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ và tìm được bàn gỡ ở phút 55 nhờ công Xavi Espart. Bàn thắng giúp đại diện Tây Ban Nha lấy lại sự tự tin, đồng thời khiến thế trận trở nên căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, chính trong thời điểm Barcelona bắt đầu tạo được sức ép, PSG lại cho thấy sự sắc bén. Phút 72, Lucas Hernández bật cao đánh đầu sau quả tạt của Doué, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Barcelona tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu khi Lamine Yamal ghi bàn tuyệt đẹp ở phút 79, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Tưởng chừng màn rượt đuổi sẽ còn kéo dài đến những phút cuối, PSG bất ngờ tung ra đòn quyết định. Chỉ hai phút sau bàn gỡ của Yamal, Vitinha thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vượt lên dẫn 3-2. Đến phút 86, Fabián Ruiz tận dụng đường kiến tạo của Achraf Hakimi để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2.

Ảnh: Teresa Suárez/AP

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng của PSG không đơn thuần nằm ở bốn bàn thắng, mà còn ở cách họ thể hiện bản lĩnh trước những thời điểm khó khăn.

Hai lần bị Barcelona gỡ hòa, các học trò của Luis Enrique vẫn giữ được sự chủ động, không đánh mất nhịp độ tấn công và liên tục tìm kiếm cơ hội để kết liễu đối thủ. Đặc biệt, việc ghi hai bàn trong vòng năm phút cuối trận cho thấy khả năng tăng tốc đáng sợ của nhà đương kim vô địch.

Nếu Barcelona vẫn phải dựa nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để duy trì hy vọng, PSG lại thể hiện sức mạnh tập thể rõ nét hơn. Doué, Vitinha, Fabián Ruiz đều để lại dấu ấn trong những tình huống quan trọng. Các pha phối hợp tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự quyết đoán trong khâu dứt điểm giúp PSG liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương.

Chiến thắng 4-2 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi PSG chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của Barcelona từ đầu mùa giải. Đây cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp của đại diện nước Pháp tại Champions League mùa này.

Đáng chú ý, sau khi ghi bốn bàn vào lưới Manchester City, PSG tiếp tục làm điều tương tự trước Barcelona, hai trong số những tên tuổi lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe

Hai chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng bảo vệ ngôi vương của PSG. Đội bóng của Luis Enrique không chỉ biết áp đặt thế trận khi thuận lợi mà còn đủ bản lĩnh vượt qua những thời điểm bị đối thủ gây sức ép. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kinh nghiệm và tính tổ chức đang biến PSG thành tập thể rất khó bị đánh bại.

Và nếu tiếp tục duy trì phong độ cùng bản lĩnh như hiện tại, đội bóng thủ đô nước Pháp hoàn toàn có cơ sở để hướng đến chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp.