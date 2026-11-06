Barcelona gia hạn hợp đồng với đội trưởng Raphinha đến năm 2030

Ngày 5/11, Barcelona thông báo đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội trưởng Raphinha đến ngày 30/6/2030. Tiền đạo người Brazil ký thỏa thuận mới tại trụ sở CLB, với sự tham dự của Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc thể thao Deco.

Bản hợp đồng mới kéo dài thêm hai năm so với thỏa thuận trước đó, vốn có thời hạn đến mùa hè năm 2028. Qua đó, Barcelona tiếp tục giữ một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình hiện tại.

Raphinha chia sẻ những cảm xúc tại buổi kí kết hợp đồng gia hạn. Ảnh: Fc Barcelona

Raphinha gia nhập Barcelona từ Leeds United vào mùa hè năm 2022. Sau những mùa giải đầu tiên có phong độ chưa thật sự ổn định, cầu thủ sinh năm 1996 dần trở thành nhân tố chủ chốt dưới thời HLV Hansi Flick.

Mùa giải 2025/26, Raphinha góp công vào hành trình chinh phục các danh hiệu của đội bóng xứ Catalonia. Anh tiếp tục duy trì phong độ cao trong mùa 2026/27 và được trao băng đội trưởng vào tháng 8/2026.

Theo thống kê được Barcelona công bố, Raphinha đã ghi 19 bàn trong giai đoạn đầu mùa giải mới, gồm 15 bàn tại La Liga và bốn bàn ở Champions League. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa tại Champions League ngày 3/11 giúp Raphinha nâng tổng số bàn thắng cho Barcelona lên 94 sau 190 lần ra sân. Anh cũng cân bằng thành tích của Adriano Correia để trở thành cầu thủ Brazil có số lần ra sân nhiều thứ tư trong lịch sử CLB.

Hợp đồng của Raphinh kéo dài đến năm 2030. Ảnh: Fc Barcelona

Trong hơn bốn năm khoác áo Barcelona, Raphinha đã giành bảy danh hiệu, gồm ba chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và ba Siêu cúp Tây Ban Nha. Những đóng góp cả về chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh giúp anh trở thành một trong những gương mặt được người hâm mộ đội bóng yêu mến.

Chia sẻ trong buổi ký hợp đồng, Raphinha bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục gắn bó với Barcelona. Tiền đạo người Brazil cho biết anh hy vọng có thể ở lại thêm nhiều năm và tiếp tục thi đấu tốt nếu thể trạng cho phép.

Việc gia hạn với Raphinha nằm trong kế hoạch duy trì bộ khung của Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick. Ở tuổi 29, cầu thủ người Brazil vẫn đang có phong độ ghi bàn nổi bật, đồng thời đảm nhận vai trò đội trưởng trong giai đoạn đội bóng hướng đến những mục tiêu mới ở La Liga và Champions League.