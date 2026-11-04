Camp Nou sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội bóng có hàng công giàu sức mạnh nhưng đang sở hữu phong độ trái ngược tại Champions League. Barcelona vừa tìm lại niềm vui chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp trước Paris Saint Germain và Real Madrid. Trong khi đó, Aston Villa của Unai Emery vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở đấu trường châu Âu.

Barcelona có điểm tựa sân nhà.

Barca tìm lại sức mạnh tấn công

Đội bóng của HLV Hansi Flick khởi đầu mùa giải bằng 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trận thứ ba Champions League đã chấm dứt chuỗi trận ấn tượng này.

Khó khăn chưa dừng lại với đại diện xứ Catalonia. Barcelona tiếp tục thất bại 1-2 trước Real Madrid ngay tại Camp Nou trong trận El Clasico. Hai trận thua liên tiếp khiến đội bóng của Flick đối mặt nhiều hoài nghi, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Dù vậy, chiến thắng 6-1 trước Alaves hôm 1/11 phần nào giúp Barca lấy lại sự tự tin. Hàng công tiếp tục thể hiện sức mạnh với 6 bàn thắng. Đội chủ sân Camp Nou hiện vẫn dẫn đầu La Liga, hơn Atletico Madrid hai điểm.

Vấn đề lớn nhất của Barcelona nằm ở hàng thủ. Họ đã thủng lưới ít nhất một bàn trong 9/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của Flick cũng trải qua 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Villa không phải CLB dễ bị bắt nạt.

Đây là điểm yếu Aston Villa hoàn toàn có thể khai thác. Tuy nhiên, Camp Nou vẫn là điểm tựa đáng kể cho Barca. Đội bóng Tây Ban Nha bất bại 15 trận sân nhà liên tiếp tại các giải đấu của UEFA trước những đại diện từ Anh. Lần gần nhất họ thất bại trước một CLB xứ sở sương mù là Liverpool, cách đây gần hai thập kỷ.

Aston Villa là đối thủ không dễ bị khuất phục

Đoàn quân của Unai Emery đang có hành trình ấn tượng tại Champions League. Họ lần lượt đánh bại Club Brugge, Fenerbahce và Viking FK. Aston Villa ghi 12 bàn sau ba trận, chỉ kém PSG về số pha lập công. Hiệu số +9 cũng cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của đại diện Premier League.

Chiến thắng 2-1 trước Manchester City càng củng cố vị thế của Aston Villa. Emery đang xây dựng một tập thể có khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Dẫu vậy, Villa vừa trải qua hai trận không thắng trên mọi đấu trường. Họ thua Bournemouth 0-3 tại Cúp Liên đoàn Anh trước khi hòa Fulham 1-1 ở Premier League.

Lịch sử đối đầu cũng không hoàn toàn ủng hộ đội khách. Aston Villa chỉ thắng một trong bốn lần chạm trán Barcelona. Hai đội chưa gặp nhau trong một trận đấu chính thức kể từ Siêu cúp châu Âu năm 1983.

Barcelona chịu tổn thất đáng kể về lực lượng khi Dani Olmo dính chấn thương rách cơ khép. Tiền vệ người Tây Ban Nha dự kiến nghỉ đến sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tiếp theo.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng của Barca.

Danh sách vắng mặt của đội chủ nhà còn có Xavi Espart, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Eric Garcia và Jules Kounde. Dù vậy, Flick không ghi nhận thêm ca chấn thương mới sau trận thắng Alaves.

Tâm điểm trên hàng công vẫn là Lamine Yamal. Sau màn trình diễn nổi bật với cú đúp và một kiến tạo trước Alaves, tài năng trẻ này có cơ hội tạo dấu mốc tại Champions League. Nếu ghi bàn vào lưới Aston Villa, Yamal sẽ vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải đấu khi còn ở tuổi thiếu niên. Hiện cả hai cùng có 13 bàn.

Phía Aston Villa, Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka là những trường hợp vắng mặt vì chấn thương. Nicolas Jackson đã trở lại và ghi bàn trước Fulham, nâng thành tích lên 8 bàn sau 12 trận đầu tiên cho đội bóng mới.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.