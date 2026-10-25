Barcelona 0-0 Real Madrid: Thế trận giằng co

Barcelona có lợi thế sân nhà trước Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Barcelona và Real Madrid tạo nên thế trận sôi động ngay từ những phút đầu tại Camp Nou, với những pha ăn miếng trả miếng nhưng chưa bên nào tìm được bàn mở tỷ số.

Real Madrid tận dụng tốc độ của Mbappe và khả năng xử lý của Guler để khai thác khoảng trống, trong khi Barcelona đáp trả bằng những pha phối hợp giữa Lamine Yamal, Raphinha và Gordon.

Phóng viên Peter Smith của Sky Sports nhận xét: “Real Madrid hẳn sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của họ trong khoảng 20 phút đầu trận, phần lớn đã hạn chế Barcelona chỉ có một vài cơ hội dứt điểm từ xa.”

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Raphinha vẫn là mối đe dọa đáng kể của đội chủ nhà. Căng thẳng xuất hiện từ sớm với những pha tranh chấp quyết liệt, đặc biệt là tình huống Tchouameni phạm lỗi khiến hai băng ghế dự bị phản ứng dữ dội. Sau 26 phút, tỷ số vẫn là 0-0, nhưng tốc độ cao cùng những cơ hội liên tiếp báo hiệu một trận El Clasico đầy kịch tính.

Barcelona bước vào trận đại chiến với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau chín vòng đấu toàn thắng, giành trọn 27 điểm. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang hơn Atletico Madrid năm điểm và tạo khoảng cách sáu điểm với Real Madrid, đội hiện đứng thứ ba với 21 điểm.

Tuy nhiên, Barcelona vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi thua PSG 2-4 tại Champions League hôm giữa tuần. Trước đó, đại diện xứ Catalonia đánh bại Real Betis với tỷ số 5-2 ngay trên sân khách. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Real, họ sẽ nới rộng cách biệt với đại kình địch lên chín điểm, qua đó tạo lợi thế đáng kể ngay từ giai đoạn đầu mùa.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang đến sự tự tin cho Barcelona. Họ thắng sáu trong bảy lần chạm trán Real Madrid gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, đội chủ sân Camp Nou chưa thua "Los Blancos" trên sân nhà kể từ tháng 10/2023.

Barcelona nhỉnh hơn Real ở lịch sử đối đầu gần đây.

Ở phía đối diện, Real đang có dấu hiệu hồi phục sau thất bại trước Atletico Madrid. Đội bóng Hoàng gia lần lượt đánh bại Villarreal, Roma, Sevilla và RB Leipzig, trong đó hai trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số 4-1. Dù vậy, chuyến làm khách sắp tới vẫn mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Jose Mourinho. Một thất bại có thể khiến họ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua đường dài tại La Liga.

Về lực lượng, Barcelona chắc chắn thiếu Dani Olmo, Roony Bardghji, Andreas Christensen và Eric Garcia do chấn thương. Khả năng ra sân của Jules Kounde cũng bỏ ngỏ vì vấn đề ở mắt cá chân. Lamine Yamal và Raphinha được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trên hàng công.

Real không có sự phục vụ của Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio vì chấn thương, trong khi Vinicius Junior bị treo giò. Federico Valverde có thể được kéo xuống đá hậu vệ phải, còn Arda Guler và Yan Diomande nhiều khả năng đảm nhiệm hai cánh. Jude Bellingham sẽ chơi phía sau tiền đạo Kylian Mbappe.

Với Barcelona muốn bảo vệ chuỗi toàn thắng và Real Madrid quyết tâm thu hẹp khoảng cách, "El Clasico" lần này hứa hẹn ảnh hưởng đáng kể đến cục diện cuộc đua vô địch La Liga.

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