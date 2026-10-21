Barca thua toàn diện PSG: Bài học nhớ đời

PSG quá mạnh trước Barca

Vật lý nói rằng hai lực có cùng độ lớn nhưng ngược chiều sẽ triệt tiêu nhau. Dù có những thời điểm tại sân Công viên các Hoàng tử, trận đấu dường như diễn ra như vậy, PSG vẫn chứng minh họ là cỗ máy gần như hoàn hảo, đủ sức khiến Barcelona nhận thất bại đầu tiên.

Barca mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp cuộc đối đầu trở nên điên rồ trong 20 phút cuối. Đó là lúc Lamine Yamal xuất hiện, nhưng cũng là khi người Pháp tung những đòn đánh quyết định tưởng như bất tận.

Giống như trận Man City, Doue lại giúp PSG tạo khác biệt. Ảnh: PSG

Ở Paris, Barca cần thời gian để làm chủ bóng và tìm những kẽ hở của đối thủ có thể tạo ra nguy hiểm chỉ trong chớp mắt.

Được Desire Doue dẫn dắt, đội chủ nhà gây sức ép nghẹt thở trong hiệp 1, buộc Joan Garcia phải trở thành điểm tựa cho Barca, đội bóng khi ấy chưa thể trông chờ vào những khoảnh khắc thiên tài của Lamine Yamal.

Các cầu thủ PSG áp sát đến tận gót chân, khiến Pedri khốn khổ. Anh xử lý chậm trong hai lần nhận bóng đầu tiên và đều bị Neves cướp mất.

Từ lần mất bóng thứ nhất, ngay ở phút thứ 2, Kvaratskhelia tung cú sút chân phải ngoài vòng cấm trúng cột dọc. Lần mất bóng thứ hai kết thúc bằng cú sút của Doue vào người Joan Garcia. Thủ môn Barca còn phải can thiệp thêm một lần trước cú dứt điểm của Dembele.

Mới 6 phút trôi qua, Barca hoàn toàn co cụm, không thấy đường chuyền, không có nhịp điệu. Pedri phải lùi thấp trong khi Marc Bernal lúng túng trong ngày Rodri ngồi dự bị.

Lamine Yamal bị Lucas Hernandez theo sát như hình với bóng, và Raphinha cũng không có nhiều khoảng trống để thể hiện.

PSG hoàn toàn áp đảo Barca. Ảnh: PSG

Cường độ thi đấu cao của PSG khiến Dembele chấn thương và rời sân. Ferran Torres xuất hiện chống lại đội bóng cũ và ngay lập tức có cơ hội nhưng không thể thắng Joan Garcia.

Ferran mang đến sự năng động với những cơ hội liên tiếp. Sau nửa giờ thi đấu, nếu Barcelona đứng vững được là nhờ Joan Garcia quá xuất sắc trong khung thành.

Giữa những phút căng thẳng ấy, Dani Olmo chấn thương, khiến Hansi Flick phải tung Fermin Lopez vào sân sớm hơn dự tính. Chưa kịp chạm bóng, anh đã chứng kiến PSG mở tỷ số.

Lamine Yamal chuyền ngang sai khi tìm Bernal, và Joao Neves. Tiền vệ Bồ Đào Nha tạo điều kiện để Doue tiến đến sát vòng cấm. Trong khoảng trống chật hẹp ở trung lộ, anh vẫn tìm thấy kẽ hở và vung chân về góc thấp đánh bại Joan Garcia.

Kịch tính phút cuối

Fermin có cơ hội đáp trả khi được Pedri đưa vào thế đối mặt Safonov, nhưng thủ môn người Nga lao ra sừng sững và cản được cú sút.

Joan Garcia có màn trình diễn xuất sắc với 10 pha cứu thua. Ảnh: FCB

Barca thiếu sự sắc bén. Trước giờ nghỉ, Doue tiếp tục thử thách Joan Garcia bằng cú sút chéo góc, buộc thủ môn này thực hiện pha cứu thua thứ 9 trong 45 phút.

10: Lamine Yamal ghi được 10 bàn thắng và 10 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Số 10 của Barca trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 giải hàng đầu châu Âu đạt hai chữ số ở cả hai chỉ số trong mùa giải hiện tại.

Nhờ điểm tựa nơi thủ môn, Barcelona tìm được bàn gỡ đầu hiệp hai từ pha bóng của Xavi Espart. Hậu vệ biên băng từ phần sân nhà sang phần sân đối phương, phối hợp với Fermin rồi dứt điểm hạ Safonov.

Sức mạnh của Espart tương phản với cảnh Kvaratskhelia và Marquinhos lần lượt gục xuống, trở thành nạn nhân của lối chơi đòi hỏi rất cao về thể lực của PSG.

Những thay đổi nhân sự tiếp thêm sức sống cho hàng công Barcelona, trong đó có sự xuất hiện của Rodri.

Nhưng đà tiến ấy bị chặn lại bởi cú dứt điểm dội cột của Ferran ngay trước vạch 5m50, rồi bởi sự mất tập trung quen thuộc khi phòng ngự phạt góc do Doue thực hiện, với Lucas Hernandez đánh đầu ghi bàn.

Trận đấu vẫn còn đủ thời gian để chứng kiến một siêu phẩm của Yamal: anh tiến lên bên cánh phải, ngoặt bóng loại Zaire-Emery rồi tung cú chích mũi giày căng như búa bổ vào góc gần khung thành Safonov.

Lamine Yamal một lần nữa ghi siêu phẩm. Ảnh: FCB

Tuy nhiên, PSG luôn có những phương án tưởng như vô tận. Tập thể của Luis Enrique già dặn và bản lĩnh hơn, cả khi thế trận còn chặt chẽ lẫn lúc những khoảng trống mở ra, khi Barca vùng vẫy tìm kiếm một màn ngược dòng kỳ vĩ trên sân của nhà vua châu Âu.

Bàn thắng của Vitinha, người luôn sẵn sàng nhả đạn trước vòng cấm, giáng đòn quyết định vào Barcelona với pha hãm ngực rồi tung cú vô lê hiểm hóc.

Chưa dừng lại, PSG xé toang cánh phải của Barca, với Rodri phòng ngự hời hợt. Hakimi chuyền về cột xa để Fabian Ruiz thoát khỏi Cancelo thoải mái đệm bóng cận thành.

Luis Enrique đã xây dựng được một tập thể phối hợp thuộc lòng với nhau, cũng chính là cách Barcelona của Flick mong muốn vận hành. PSG đáng ngưỡng mộ ở tinh thần cạnh tranh, khả năng chấp nhận mạo hiểm có tính toán và lối chơi trực diện.

Một đội bóng như thế là thử thách quá sức đối với những đối thủ còn trong quá trình định hình, vẫn đang học việc, như Barcelona.