Anthony Gordon ghi 6 bàn tại Baku trong năm 2026, gồm 4 bàn cho Newcastle và 2 bàn cho Barca.

Khi Raphinha vào thay Gordon ở phút 76, cả ba tiền đạo đá chính của Barca đều đã ghi bàn. Trong chiến thắng 4-1 tại Baku sáng 26/11, Gordon hai lần lập công từ những cơ hội do Adeyemi và Jesus tạo ra. Đến lượt hai đồng đội của anh ghi bàn, người chuyền bóng và người dứt điểm đã đổi vai chỉ trong ít phút.

Gordon tìm thấy khoảng trống trước khung thành

Flick chọn chuyến làm khách xa nhất lịch sử dự Champions League của Barca để thử một hàng công mới. Gordon xuất phát bên trái, Adeyemi chơi bên phải, còn Jesus đá trung phong. Dù vậy, cơ hội rõ rệt đầu tiên lại thuộc về Sabah.

Phút 26, sau cú đấm bóng thiếu dứt khoát của Joan Garcia, Ivan Lepinjica nhận thấy thủ môn Barca đã rời khung thành. Cú lốp bóng của tiền vệ đội chủ nhà chạm xà ngang.

Năm phút sau, pha xử lý của Adeyemi bên phải vùng cấm giúp Barca vượt lên. Anh căng ngang khiến thủ môn Stas Pokatilov chỉ kịp đẩy bóng ra trước mặt. Từ cánh đối diện, Gordon đã có mặt ngay sát khu vực 5,5 m. Tiền đạo người Anh đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Gabriel Jesus góp một bàn và một kiến tạo trong chiến thắng thứ tư của Barca tại Champions League mùa này.

Đầu hiệp hai, Jesus chuyền bóng cho Gordon ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Baku dường như là điểm đến có duyên với tiền đạo người Anh. Hồi tháng 2, cũng tại thủ đô Azerbaijan, anh ghi 4 bàn ngay trong hiệp một khi Newcastle hạ Qarabag 6-1. Chín tháng sau, Gordon trở lại trong màu áo Barca và một lần nữa là người mở tỷ số.

Chín phút của hàng công Barca

Bàn thứ hai của Gordon ở phút 51 mở màn cho quãng chơi hay nhất của Barca. Phút 55, Alejandro Balde đưa bóng từ cánh trái để Adeyemi nâng tỷ số lên 3-0. Ở bàn mở tỷ số, cầu thủ người Đức còn bám biên phải để căng ngang. Lần này, anh có mặt trong vùng cấm để đón đường chuyền từ phía đối diện.

Đến phút 60, Jesus cũng có bàn cho riêng mình. Từ quả phạt góc của Barca, Jules Kounde đánh đầu buộc Pokatilov phải cản phá. Jesus rướn người đưa bóng qua vạch vôi trước khi thủ môn Sabah kịp thu hồi bóng. Chỉ chín phút kể từ pha kiến tạo cho Gordon, trung phong người Brazil đã ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Joy-Lance Mickels rút ngắn tỷ số xuống 1-4 ở phút 63. Sau trận, HLV Hansi Flick tiếc nuối về cách Barca để mất bóng dẫn đến bàn thua, nhưng dành lời khen cho cả ba tiền đạo.

Trước cuộc tiếp đón Man City ngày 8/12, HLV Flick có thêm cơ sở để cân nhắc nhân sự trên hàng công. Tại Baku, ngay cả khi Raphinha còn ngồi dự bị, Barca vẫn có người tạo cơ hội từ hai biên và đủ người đón bóng trước khung thành.

Trên BXH sau khi lượt trận thứ 5 League Phase, Champions League khép lại, Barcelona hiện đứng thứ tư với 12 điểm.