Barca sẵn sàng chi tiền 'khủng' chiêu mộ Haaland

Barcelona được cho là sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ lên tới 31,5 triệu euro mỗi năm, kèm bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, nhằm thuyết phục Erling Haaland rời Man City để chuyển đến sân Camp Nou.

Nếu thương vụ trở thành hiện thực, Haaland sẽ là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Barcelona những năm gần đây.

Mức lương 31,5 triệu euro mỗi năm được cho là con số mà Barcelona sẵn sàng cân nhắc để thuyết phục tiền đạo sinh năm 2000.

Với hợp đồng kéo dài 5 năm, tổng giá trị tiền lương trước thuế có thể lên tới 157,5 triệu euro, chưa tính các khoản thưởng và những điều khoản bổ sung nếu có.

Tuy nhiên, việc đưa Haaland về Camp Nou chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Tiền đạo người Na Uy hiện vẫn còn hợp đồng với Man City đến tháng 6/2034. Điều này đồng nghĩa Barcelona có thể đối mặt với những yêu cầu tài chính rất lớn nếu muốn đàm phán với đội chủ sân Etihad.

Bên cạnh hợp đồng, khả năng đáp ứng mức lương cao của Haaland cũng là bài toán đáng cân nhắc đối với Barcelona trong bối cảnh đội bóng cần kiểm soát quỹ lương và bảo đảm sự cân bằng tài chính.

Về phía Man City, Haaland vẫn là nhân tố quan trọng trên hàng công.

Khả năng chia tay đội bóng nước Anh vì thế còn phụ thuộc vào nguyện vọng của cầu thủ, định hướng phát triển của CLB và những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng.