Barca quyết bỏ xa Real Madrid tại 'siêu kinh điển'

Chín trận, chín chiến thắng giúp Barca dẫn đầu La Liga với 27 điểm, hơn Real Madrid 6 điểm. Nếu tiếp tục đánh bại đại kình địch, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ tạo khoảng cách đáng kể trong cuộc đua vô địch, dù mùa giải mới đi qua một phần tư chặng đường.

Lợi thế của đội bóng xứ Catalan không chỉ nằm ở điểm số. Họ đã ghi 39 bàn qua 9 vòng, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Tiền đạo Raphinha dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 12 pha lập công, trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal có 8 bàn và 6 kiến tạo.

Đáng chú ý, Barca còn chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu gần đây với Real Madrid. Đội bóng HLV Flick dẫn dắt thắng 6 trong 7 trận El Clasico gần nhất trên mọi đấu trường. Mùa trước, họ hạ Real Madrid 2-0 tại Camp Nou để chính thức bảo vệ ngôi vô địch đấu trường quốc nội.

Tiền đạo Lamine Yamal (trái) của Barca tranh bóng với Kylian Mbappe của Real Madrid. Ảnh: ESPN.

Tuy nhiên, hành trình hoàn hảo của đội chủ sân Camp Nou vừa xuất hiện vết gợn. Thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League hôm 20/10, không chỉ chấm dứt mạch thắng từ đầu mùa, mà còn phơi bày những vấn đề ở hàng phòng ngự.

Lối chơi dâng cao do HLV Flick xây dựng tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống sau lưng các hậu vệ. Khó khăn càng chồng chất khi Eric Garcia và Andreas Christensen vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ Dani Olmo cũng không thể góp mặt. Trong khi đó, khả năng ra sân của Jules Kounde vẫn còn bỏ ngỏ.

Trái ngược với Barca, Real Madrid đang tìm lại sự ổn định sau khởi đầu chệch choạc dưới thời HLV Jose Mourinho. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gần nhất là màn vùi dập Leipzig 4-1 tại Champions League.

Dù vậy, 2 thất bại trong 9 vòng đầu khiến Real Madrid chỉ đứng thứ ba La Liga với 21 điểm, kém 1 điểm so với nhì bảng Atletico Madrid. Nếu tiếp tục trắng tay tại Camp Nou, đoàn quân của HLV Mourinho sẽ rơi vào thế bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch.

Khó khăn còn đến từ sự vắng mặt của tiền đạo Vinicius Junior. Ngôi sao người Brazil phải chấp hành án treo giò 4 trận sau chiếc thẻ đỏ ở cuộc đối đầu Villarreal. Điều này buộc HLV Mourinho phải điều chỉnh hàng công, nơi tiền đạo Kylian Mbappe được kỳ vọng tạo khác biệt.

Cuộc đối đầu cũng đánh dấu lần đầu HLV Mourinho trở lại băng ghế chỉ đạo El Clasico kể từ năm 2013. Trong nhiệm kỳ đầu ở Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nhiều lần đối đầu Barca, trước khi khép lại 5 trận El Clasico cuối cùng mà không thua.

Giờ đây, nhà cầm quân 63 tuổi đứng trước thử thách khác. Một chiến thắng sẽ giúp Real Madrid thu hẹp cách biệt xuống 3 điểm và thổi sức nóng trở lại cuộc đua. Ngược lại, Barca có thể tạo bước ngoặt sớm trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trận El Clasico giữa Barca và Real Madrid diễn ra trên sân Camp Nou, lúc 2h ngày 26/10 (giờ Hà Nội).