Barca muốn chiêu mộ Lisandro Martinez giá… 0 đồng

Lisandro Martinez của MU lọt tầm ngắm của Barca.

Theo tờ El Desmarque của Tây Ban Nha, Barcelona đang xem xét phương án tiếp cận Martinez trước khi năm nay khép lại. Đội bóng xứ Catalonia muốn tận dụng tình hình hợp đồng của trung vệ 28 tuổi để có thể sở hữu một cầu thủ chất lượng mà không phải trả phí chuyển nhượng.

Tương lai của Martinez tại Man Utd chưa rõ ràng

Hợp đồng hiện tại của Lisandro Martinez với Manchester United sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, nếu không có điều chỉnh hoặc kích hoạt điều khoản gia hạn. Điều này mở ra khả năng trung vệ người Argentina rời Old Trafford theo dạng tự do.

Tương lai của Martinez càng trở nên đáng chú ý sau những phát biểu công khai nhằm vào ban lãnh đạo đội bóng hồi tuần trước. Cầu thủ 28 tuổi cho rằng, Manchester United chưa tận dụng hiệu quả kỳ chuyển nhượng sau khi khép lại mùa giải trước ở vị trí thứ ba tại Premier League.

Sau cuộc trao đổi với các quan chức CLB, Martinez đã lên tiếng xin lỗi về phản ứng nóng nảy của mình. Tuy nhiên, những diễn biến này vẫn khiến tương lai của anh tại Manchester United trở thành dấu hỏi.

Theo El Desmarque, Barcelona muốn đánh giá khả năng thực hiện thương vụ trước khi Manchester United quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng. Nếu Martinez chưa ký hợp đồng mới, đội bóng Tây Ban Nha cũng có thể bắt đầu đàm phán sơ bộ với anh từ tháng 1.

Barcelona có cơ hội sở hữu trung vệ chất lượng giá 0 đồng

Khó khăn tài chính khiến Barcelona phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án tuyển dụng, đặc biệt với những thương vụ có giá trị lớn. Vì vậy, khả năng chiêu mộ một tuyển thủ Argentina giàu kinh nghiệm như Martinez mà không mất phí chuyển nhượng được xem là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dù vậy, cơ hội dành cho đội chủ sân Camp Nou sẽ phụ thuộc đáng kể vào quyết định của Manchester United. Nếu đội bóng Anh kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng, Barcelona có thể phải trả phí chuyển nhượng nếu muốn đưa trung vệ này về Tây Ban Nha.

Lisandro Martinez gia nhập Manchester United từ Ajax vào năm 2022 với mức phí 57 triệu bảng. Kể từ đó, anh đã có 118 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester, trở thành một trong những lựa chọn quan trọng ở hàng phòng ngự khi đạt trạng thái thể lực tốt.

Trong khi đó, Manchester United đang trải qua giai đoạn chưa như kỳ vọng tại Premier League. Đội bóng đứng thứ 13 với 7 điểm sau 7 trận và chuẩn bị tiếp đón Bournemouth trên sân Old Trafford vào Chủ nhật.

Nếu thương vụ được xúc tiến, Martinez có thể trở thành mục tiêu đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm sau. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khả năng Barcelona chiêu mộ trung vệ người Argentina vẫn dừng ở mức cân nhắc, chưa phải một thỏa thuận đã được xác nhận.