Barcelona đang triển khai một dự án tưởng niệm ngay bên trong sân Camp Nou, dành cho những người muốn lưu giữ tro cốt của bản thân hoặc người thân tại sân nhà của đội bóng xứ Catalonia. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần với cộng đồng người hâm mộ, dự án Memorial FC Barcelona còn mở ra tiềm năng kinh doanh đáng chú ý cho CLB.

Sân Camp Nou có ý tưởng kinh doanh độc đáo (Ảnh: FCB)

Theo tính toán, nếu toàn bộ 26.000 ô lưu tro cốt được cho thuê theo gói 10 năm, tổng giá trị hợp đồng có thể đạt khoảng 71,6 triệu USD (khoảng 1.847 tỷ đồng).

Con số này được tính dựa trên mức giá niêm yết 2.490 euro, tương đương 2.752 USD (khoảng 71 triệu đồng) cho mỗi ô trong thời hạn 10 năm. Nếu phân bổ đều trong suốt thời gian hợp đồng, giá trị tương ứng khoảng 7,16 triệu USD (khoảng 184,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Memorial FC Barcelona được thiết kế như một khu tưởng niệm nằm bên trong sân vận động Camp Nou. Công trình có lối vào riêng từ bên ngoài, đồng thời kết nối với không gian bên trong sân thông qua cửa số 35 vào những ngày diễn ra trận đấu.

Theo thông tin từ dự án, khu tưởng niệm có diện tích khoảng 1.500m², được quy hoạch với 26.000 ô lưu tro cốt và 9.000 bảng tưởng niệm. Ngay khi dự án được giới thiệu, khoảng 1.000 ô đã có người đặt trước hoặc ký hợp đồng.

Barca có thể thu về hơn 1.800 tỷ đồng từ dịch vụ lưu tro cốt tại sân Camp Nou (Ảnh: FCB)

Đáng chú ý, dịch vụ không giới hạn đối tượng là hội viên Barca. Bất kỳ người hâm mộ nào trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam, có nhu cầu đều có thể đăng ký vị trí lưu giữ tro cốt, qua đó thể hiện sự gắn bó với đội bóng mà họ yêu mến.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến mở cửa vào cuối năm 2027, trong khi toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào giữa năm 2028.

Ngoài gói lưu giữ 10 năm, khách hàng có thể lựa chọn những thời hạn dài hơn. Theo bảng giá niêm yết, gói 25 năm có giá khoảng 5.515 USD (khoảng 142,2 triệu đồng), còn gói 50 năm ở mức 6.620 USD (khoảng 170,7 triệu đồng) cho mỗi vị trí.

Nếu toàn bộ 26.000 ô đều được đăng ký theo gói 25 năm, tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 143,39 triệu USD (khoảng 3.698 tỷ đồng). Với phương án thuê 50 năm, con số này đạt khoảng 172,13 triệu USD (khoảng 4.440 tỷ đồng).

Barca định hướng đây là không gian ghi nhận tình cảm và sự gắn bó của những người xem đội bóng như một phần quan trọng trong cuộc đời. Với nhiều người hâm mộ, việc được yên nghỉ tại sân vận động thân thuộc có thể mang ý nghĩa đặc biệt, vượt ra ngoài giá trị của một dịch vụ thông thường.