Barca chiêu mộ Lisandro Martinez sau mâu thuẫn MU

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona tái khởi động thương vụ Lisandro Martinez sau những phát biểu gây tranh cãi của anh khi MU thua Atletico Madrid 0-2 ở Champions League.

Đội bóng xứ Catalunya xem đây là cơ hội bổ sung trung vệ thuận chân trái cho dự án bóng đá của Hansi Flick.

Barca tăng tốc đàm phán Lisandro. Ảnh: MUFC

Hợp đồng của Lisandro Martinez hết hạn tháng 6/2027, kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm thuộc về MU.

Tình trạng này có thể mở ra cơ hội đàm phán chuyển nhượng cho Barca, nhất là khi quan hệ giữa cầu thủ 28 tuổi với giới lãnh đạo Old Trafford xuất hiện rạn nứt.

Để thúc đẩy thương vụ, Barca cân nhắc đề xuất đổi Alejandro Balde lấy Martinez. Hậu vệ trái người Tây Ban Nha từng được MU quan tâm, vì vậy có thể trở thành nhân tố giúp hai CLB tìm tiếng nói chung.

Hansi Flick được cho là tán thành việc chiêu mộ Lisandro. Nhà cầm quân người Đức muốn có một trung vệ thuận chân trái giàu kinh nghiệm, triển khai bóng tốt để đá cạnh Pau Cubarsi.

Bộ phận tuyển trạch Barca đã theo dõi tuyển thủ Argentina qua nhiều mùa giải và đánh giá anh phù hợp với lối chơi của đội.

Ở chiều ngược lại, tương lai Lisandro tại MU trở nên khó đoán sau những chỉ trích nhắm vào Giám đốc thể thao Jason Wilcox.

Theo một số nguồn tin từ Anh, Sir Jim Ratcliffe và Giám đốc điều hành Omar Berrada đã mở quy trình kỷ luật, có thể dẫn đến án phạt tiền.

Lisandro Martinez sau đó giải thích phát biểu xuất phát từ sự thất vọng vì MU trải qua 5 vòng liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, quan hệ giữa đôi bên vẫn căng thẳng.

Tây Ban Nha được cho là điểm đến ưu tiên của Lisandro Martinez. Barca dự kiến sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến văn phòng Old Trafford.