Barbie 2 đứng trước nguy cơ đổi chủ

Theo thông tin mới từ The New York Times, dự án Barbie 2 hiện đã rơi vào bế tắc khi Warner Bros. vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận với dàn nhân sự chủ chốt. Nếu tình hình không được giải quyết trước tháng 12/2026, hãng phim thậm chí có thể đánh mất quyền phát triển phần hậu truyện.

Theo báo cáo, Warner Bros. chỉ còn thời hạn đến tháng 12/2026 để hoàn tất hợp đồng với ba cái tên quan trọng gồm Margot Robbie, Ryan Gosling và đạo diễn Greta Gerwig. Nếu không đạt được thỏa thuận trước thời điểm này, quyền phát triển Barbie 2 sẽ được trả lại cho Mattel - công ty sở hữu thương hiệu búp bê Barbie.

Margot Robbie và Ryan Gosling trong phim Barbie. Ảnh: Warner Bros.

Các cuộc thương lượng đã kéo dài nhiều tháng nhưng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Warner Bros. đề xuất chia lợi nhuận cho Margot Robbie, Ryan Gosling và Greta Gerwig nếu phần phim mới đạt những cột mốc doanh thu phòng vé nhất định. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đồng Chủ tịch Warner Bros. Motion Picture Group là Pam Abdy và Michael De Luca xác nhận tình trạng bế tắc trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã có thỏa thuận về quyền phát triển với Mattel và đã đưa ra hàng loạt đề nghị lớn nhằm hoàn tất các thỏa thuận để thực hiện bộ phim Barbie tiếp theo. Đáng tiếc là đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận".

Theo The New York Times, CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav được cho là đã từ chối phê duyệt đề nghị mới nhất dành cho Margot Robbie, Ryan Gosling và Greta Gerwig vì cho rằng các điều khoản này "quá hào phóng". Trong khi đó, Variety tiết lộ Ryan Gosling đang yêu cầu mức cát-xê khoảng 20 triệu USD để tiếp tục hóa thân thành Ken. Ngoài khoản thù lao này, các cuộc đàm phán còn bao gồm phương án chia phần trăm doanh thu phòng vé cho bộ ba nếu Barbie 2 đạt các mốc doanh thu đã định.

Tuy nhiên, phía Warner Bros. phủ nhận cách mô tả của The New York Times. Người phát ngôn của hãng cho biết đại diện của các ngôi sao đã từ chối lời đề nghị được đưa ra vào tháng 5/2026 và đến nay vẫn chưa gửi bất kỳ đề xuất phản hồi nào.

Nếu Warner Bros. không thể hoàn tất hợp đồng trước hạn chót vào tháng 12, quyền phát triển Barbie 2 sẽ tự động quay trở lại Mattel. Khi đó, công ty này có thể tiếp tục phát triển phần phim mới mà không cần Margot Robbie, Ryan Gosling hay Greta Gerwig, khiến tương lai của dự án trở nên khó đoán.

Nếu Warner Bros. không thể hoàn tất hợp đồng trước hạn chót vào tháng 12, quyền phát triển Barbie 2 sẽ tự động quay trở lại Mattel. Ảnh: Warner Bros.

Đáng chú ý, theo Variety, Greta Gerwig và đồng biên kịch Noah Baumbach đã hoàn thiện ý tưởng cho phần hậu truyện. Tuy nhiên, cả hai được cho là sẽ không trình bày nội dung với Warner Bros. cho đến khi toàn bộ các thỏa thuận được ký kết.

Hiện Barbie 2 vẫn chưa có lịch phát hành chính thức. Ngay cả khi Warner Bros. đạt được thỏa thuận trước thời hạn cuối năm 2026, phần tiếp theo nhiều khả năng vẫn phải mất thêm vài năm mới có thể ra rạp.

Ra mắt vào ngày 21/7/2023, Barbie đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Warner Bros. Chính vì vậy, những diễn biến liên quan đến phần tiếp theo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới.