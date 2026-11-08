Bắp phô mai kéo sợi - Món ăn vặt béo ngậy được yêu thích tại Thái Lan

Có tên gọi tiếng Thái là ข้าวโพดอบชีส, món ăn này có thể hiểu đơn giản là bắp phô mai. Điểm thu hút thực khách nằm ở phần phô mai nóng chảy phủ trên những hạt bắp vàng óng.

Khi dùng thìa xúc lên, phô mai mozzarella có thể kéo thành những sợi dài, tạo nên hình ảnh bắt mắt.

Ảnh: น้ำฝน พาเเซ่บ

Để chế biến, người bán thường sử dụng bắp ngọt tách hạt, sau đó luộc hoặc hấp cho chín mềm. Hạt bắp được để ráo rồi trộn cùng bơ và một số gia vị như đường, sữa hoặc mayonnaise tùy công thức.

Hỗn hợp này được làm nóng trước khi phủ phô mai mozzarella lên trên. Người chế biến tiếp tục làm nóng bằng chảo, lò nướng hoặc thiết bị phù hợp để phô mai tan chảy và kết dính với phần bắp.

Ảnh: มิ้น มินญาตา

Ảnh: มิ้น มินญาตา

Phần hạt bắp thường đã được luộc hoặc hấp chín, còn công đoạn làm nóng sau đó chủ yếu giúp các nguyên liệu hòa quyện và làm phô mai tan chảy.

Một số phiên bản có thể được nướng thêm để tạo lớp phô mai vàng nhẹ trên bề mặt.

Ảnh: Cookpad

Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được vị ngọt của bắp, chút mặn béo từ bơ và phô mai, cùng độ dẻo dai đặc trưng của phô mai mozzarella.

Món ăn ngon nhất khi còn nóng, bởi lúc này phô mai vẫn mềm và có thể kéo thành sợi. Tùy nơi bán, người chế biến có thể điều chỉnh lượng bơ, sữa, đường hoặc mayonnaise để tạo hương vị riêng.

Ảnh: Pantip

Ảnh: Sonamu

Bắp phô mai cũng gợi liên tưởng đến món Corn Cheese phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc.

Đây là món ăn thường được chế biến từ bắp ngọt trộn mayonnaise, bơ và phô mai, sau đó làm nóng cho lớp phô mai tan chảy.

Tuy nhiên, phiên bản được bán trong cốc tại Thái Lan có cách trình bày tiện lợi, phù hợp với thói quen mua đồ ăn vặt mang đi.

Ảnh: Sonamu

Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay cách chế biến phức tạp, bắp phô mai kéo sợi vẫn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa vị ngọt, béo và kết cấu mềm dẻo. Món ăn là một lựa chọn thú vị dành cho những ai yêu thích bắp ngọt và phô mai.