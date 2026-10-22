BaoViet Bank lãi quý III giảm hơn 41%, nợ cần chú ý tăng gấp đôi

Báo cáo tài chính quý III/2026 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoViet Bank) lập ngày 15/10 cho thấy kết quả kinh doanh đi xuống, đi kèm mức đầu tư rất mỏng vào hạ tầng công nghệ. Lãi sau thuế quý III của BaoViet Bank đạt 13,4 tỷ đồng, giảm 41,7% so với mức 23 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi sau thuế 40,1 tỷ đồng, thấp hơn mức 46,7 tỷ đồng của cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm từ 148 đồng xuống 127 đồng.

Nguyên nhân trực tiếp nằm ở chi phí trả lãi. Quý III, thu nhập lãi của BaoViet Bank tăng lên 2.059,7 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi tăng nhanh hơn, từ 937,1 tỷ đồng lên 1.744 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại, tức thu nhập lãi thuần, chỉ đạt 315,7 tỷ đồng, giảm 32,5% so với 467,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong cơ cấu chi phí lãi, khoản chi phí hoạt động tín dụng khác tăng vọt lên 169,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 7,3 tỷ đồng. Tiền trả lãi vay cũng tăng từ 0,46 tỷ đồng lên 132,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III giữ được ở mức dương phần lớn nhờ các khoản ngoài hoạt động cho vay. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 113,1 tỷ đồng, gấp khoảng 3,8 lần cùng kỳ, còn hoạt động khác mang về 76,1 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 lỗ 44,4 tỷ đồng ở mảng đó. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý ở mức 319,3 tỷ đồng.

Thu phí dịch vụ giảm mạnh, phần mềm ngân hàng gần hết khấu hao

Trong 9 tháng, BaoViet Bank mua thêm phần mềm trị giá 168,8 triệu đồng, giá trị còn lại của phần mềm chỉ 10,2 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Mảng dịch vụ của BaoViet Bank thu hẹp rõ nét. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đạt 196,7 tỷ đồng, giảm 54,5% so với 432,4 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng quý III, con số đạt 64,8 tỷ đồng, thấp hơn mức 94,2 tỷ đồng của quý III/2025.

Báo cáo không tách nguồn thu dịch vụ theo kênh giao dịch. Một cách lý giải là sự sụt giảm có thể liên quan đến quy mô giao dịch thanh toán, chuyển tiền và các tiện ích trên kênh số, nhóm dịch vụ phụ thuộc trực tiếp vào năng lực hạ tầng công nghệ của ngân hàng.

Thuyết minh tài sản cố định vô hình hé lộ bức tranh hạ tầng phần mềm. Nguyên giá phần mềm máy vi tính của BaoViet Bank tại ngày 30/9 là 113,6 tỷ đồng, nhưng giá trị còn lại chỉ 10,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 91% đã khấu hao. Trong 9 tháng, ngân hàng mua thêm phần mềm trị giá 168,8 triệu đồng.

Phí bản quyền hệ thống có nguyên giá 50,3 tỷ đồng, không phát sinh mua mới trong kỳ, giá trị còn lại 3,7 tỷ đồng. Ở mảng phần cứng, máy móc thiết bị mua thêm 4,6 tỷ đồng, nâng nguyên giá lên 104,5 tỷ đồng, giá trị còn lại 15,4 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận BaoViet Bank chi 6,2 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định trong 9 tháng, gần bằng một nửa mức 12,1 tỷ đồng cùng kỳ. Giá trị còn lại toàn bộ tài sản cố định giảm từ 85,4 tỷ đồng đầu năm xuống 64,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,06% tổng tài sản 112.499 tỷ đồng.

Để so sánh, riêng chi phí nhân viên quý III của ngân hàng đã lên 113,6 tỷ đồng. Thuyết minh quản trị rủi ro cho biết BaoViet Bank vận hành Hệ thống Quản lý Vốn Tập trung, Hệ thống Thanh toán Tập trung, đo lường rủi ro thanh khoản hằng ngày và dựa vào Trung tâm Công nghệ thông tin để xây dựng chức năng kiểm soát tự động trên các chương trình ứng dụng. Mức chi mua phần mềm 168,8 triệu đồng có thể liên quan đến việc các hệ thống hiện hữu đang ở cuối vòng đời khấu hao.

Nợ cần chú ý tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm hơn 5.400 tỷ

Nợ cần chú ý của BaoViet Bank tăng từ 1.187,5 tỷ đồng lên 2.463,3 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh chụp BCTC

Dư nợ cho vay khách hàng của BaoViet Bank tăng 7,7% lên 62.923 tỷ đồng. Cùng thời gian, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng từ 1.187,5 tỷ đồng lên 2.463,3 tỷ đồng, gấp khoảng 2,07 lần đầu năm.

Nợ xấu nội bảng giảm từ 1.643,3 tỷ đồng xuống 1.474,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ khó đòi đã xử lý và theo dõi ngoài bảng tăng từ 3.952,5 tỷ đồng lên 4.983,9 tỷ đồng, thêm 1.031,4 tỷ đồng sau 9 tháng. Ngân hàng dùng 316,8 tỷ đồng dự phòng cụ thể để xử lý nợ trong kỳ.

Khoản mục các khoản lãi, phí phải thu trên bảng cân đối tăng 28,3%, từ 6.221,8 tỷ đồng lên 7.982,5 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy tiền lãi BaoViet Bank thực nhận 9 tháng đạt 3.564,2 tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động là 5.324,9 tỷ đồng. Phần chênh lệch 1.760,7 tỷ đồng khớp với mức tăng của khoản lãi phải thu.

Ngoài ra, lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được theo dõi ngoại bảng ở mức 4.341,3 tỷ đồng. Chính thuyết minh của ngân hàng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, theo đó khoản đã hạch toán doanh thu nhưng không thu được phải ghi giảm doanh thu hoặc đưa vào chi phí.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 5.456,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 3.667,3 tỷ đồng. Riêng phần trước thay đổi tài sản và vốn lưu động âm 1.029,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 642,4 tỷ đồng. Khoản vay Ngân hàng Nhà nước tăng từ 6.138,2 tỷ đồng lên 7.094,4 tỷ đồng.

Tiền lãi BaoViet Bank thực nhận 9 tháng đạt 3.564,2 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ kinh doanh âm 5.456,5 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng giảm từ 3.952,9 tỷ đồng xuống 1.880,7 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 2,4% tổng tiền gửi 78.946,4 tỷ đồng. Một cách lý giải là dòng tiền không kỳ hạn thường gắn với tài khoản thanh toán, mảng phụ thuộc vào trải nghiệm ngân hàng số.

Thuyết minh giao dịch bên liên quan ghi nhận số dư phải trả Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên ở mức 37.276,6 tỷ đồng. Chi phí lãi BaoViet Bank trả cho nhóm này trong 9 tháng là 1.067,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% tổng chi phí lãi. Tập đoàn Bảo Việt hiện sở hữu 49,52% vốn điều lệ 3.150 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, BaoViet Bank chi 6,2 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, còn phần lãi ghi nhận nhưng chưa thu bằng tiền lên tới 1.760,7 tỷ đồng. Bức tranh đó thuộc về một ngân hàng có tổng tài sản 112.499 tỷ đồng, 22 chi nhánh và 1.509 nhân sự, giữa lúc hạ tầng số trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của toàn ngành ngân hàng.