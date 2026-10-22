BaoViet Bank: Dòng tiền kinh doanh âm hơn 5.400 tỷ, nợ có khả năng mất vốn vượt 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 13,42 tỷ đồng trong quý, giảm hơn 41% so với mức 23,01 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt khoảng 927,84 tỷ đồng, tăng so với mức 891,45 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Tổng thu nhập hoạt động cũng cải thiện, cho thấy ngân hàng vẫn duy trì được nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh.

Nguyên nhân trực tiếp nằm ở chi phí trả lãi. Quý 3, thu nhập lãi của BaoViet Bank tăng lên 2.059,7 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi tăng nhanh hơn, từ 937,1 tỷ đồng lên 1.744 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại, tức thu nhập lãi thuần, chỉ đạt 315,7 tỷ đồng, giảm 32,5% so với 467,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của BaoViet Bank ghi nhận lợi nhuận quý giảm 41,7%. Ảnh minh hoạ

Trong cơ cấu chi phí lãi, khoản chi phí hoạt động tín dụng khác tăng vọt lên 169,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 7,3 tỷ đồng. Tiền trả lãi vay cũng tăng từ 0,46 tỷ đồng lên 132,3 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng của BaoViet Bank đạt 196,7 tỷ đồng, giảm 54,5% so với 432,4 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng quý 3, con số đạt 64,8 tỷ đồng, thấp hơn mức 94,2 tỷ đồng của quý 3/2025.

Nguyên giá phần mềm máy vi tính của BaoViet Bank tại ngày 30/9 là 113,6 tỷ đồng, nhưng giá trị còn lại chỉ 10,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 91% đã khấu hao. Trong 9 tháng, ngân hàng mua thêm phần mềm trị giá 168,8 triệu đồng.

Phí bản quyền hệ thống có nguyên giá 50,3 tỷ đồng, không phát sinh mua mới trong kỳ, giá trị còn lại 3,7 tỷ đồng. Ở mảng phần cứng, máy móc thiết bị mua thêm 4,6 tỷ đồng, nâng nguyên giá lên 104,5 tỷ đồng, giá trị còn lại 15,4 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận BaoViet Bank chi 6,2 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định trong 9 tháng, gần bằng một nửa mức 12,1 tỷ đồng cùng kỳ. Giá trị còn lại toàn bộ tài sản cố định giảm từ 85,4 tỷ đồng đầu năm xuống 64,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,06% tổng tài sản 112.499 tỷ đồng.

Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) của BaoViet Bank vượt 1.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng của BaoViet Bank tăng 7,7% lên 62.923 tỷ đồng. Cùng thời gian, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng từ 1.187,5 tỷ đồng lên 2.463,3 tỷ đồng, gấp khoảng 2,07 lần đầu năm. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) vượt 1.000 tỷ đồng.

Khoản mục các khoản lãi, phí phải thu trên bảng cân đối tăng 28,3%, từ 6.221,8 tỷ đồng lên 7.982,5 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy tiền lãi BaoViet Bank thực nhận 9 tháng đạt 3.564,2 tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động là 5.324,9 tỷ đồng. Phần chênh lệch 1.760,7 tỷ đồng khớp với mức tăng của khoản lãi phải thu.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 5.456,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 3.667,3 tỷ đồng. Riêng phần trước thay đổi tài sản và vốn lưu động âm 1.029,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 642,4 tỷ đồng. Khoản vay Ngân hàng Nhà nước tăng từ 6.138,2 tỷ đồng lên 7.094,4 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của BaoViet Bank âm 5.456,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 3.667,3 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng giảm từ 3.952,9 tỷ đồng xuống 1.880,7 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 2,4% tổng tiền gửi 78.946,4 tỷ đồng. Một cách lý giải là dòng tiền không kỳ hạn thường gắn với tài khoản thanh toán, mảng phụ thuộc vào trải nghiệm ngân hàng số.

Thuyết minh giao dịch bên liên quan ghi nhận số dư phải trả Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên ở mức 37.276,6 tỷ đồng. Chi phí lãi BaoViet Bank trả cho nhóm này trong 9 tháng là 1.067,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% tổng chi phí lãi. Tập đoàn Bảo Việt hiện sở hữu 49,52% vốn điều lệ 3.150 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, BaoViet Bank chi 6,2 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, còn phần lãi ghi nhận nhưng chưa thu bằng tiền lên tới 1.760,7 tỷ đồng. Bức tranh đó thuộc về một ngân hàng có tổng tài sản 112.499 tỷ đồng, 22 chi nhánh và 1.509 nhân sự.