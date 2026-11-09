Báo Xây dựng tuyển dụng họa sĩ thiết kế và phóng viên quay phim, dựng video

Căn cứ nhu cầu công việc, Báo Xây dựng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 2 vị trí: Họa sĩ thiết kế và phóng viên quay phim - dựng video.

Tuyển dụng họa sĩ thiết kế, phóng viên quay phim - dựng video

Đối với vị trí họa sĩ thiết kế, ứng viên sẽ đảm nhiệm công việc thiết kế, trình bày báo in; thiết kế đồ họa cho báo điện tử, các sản phẩm multimedia và sự kiện do Báo tổ chức.

Ứng viên cần thành thạo các phần mềm Photoshop, Illustrator, InDesign; ưu tiên người biết sử dụng Figma và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, cần có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, khả năng xây dựng ý tưởng và thiết kế trên nhiều nền tảng.

Đối với vị trí phóng viên quay phim - dựng video, công việc chính là quay, dựng bản tin, phóng sự video trên báo điện tử và các sự kiện do Báo tổ chức.

Ứng viên cần có kỹ năng quay dựng tốt, sử dụng thành thạo phần mềm Premiere Pro; biết sử dụng After Effects, CapCut, kỹ xảo và đồ họa chuyển động. Khả năng sử dụng máy quay, thiết bị ghi hình chuyên nghiệp là yêu cầu cần thiết. Ứng viên biết vận hành flycam và ứng dụng AI trong sản xuất video là lợi thế.

Yêu cầu và quyền lợi đối với ứng viên

Về yêu cầu chung, ứng viên cần tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành phù hợp; ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, ứng viên cần có tinh thần chủ động, trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và đáp ứng tiến độ công việc. Đặc biệt, người dự tuyển cần có sản phẩm thực tế để chứng minh năng lực chuyên môn.

Về quyền lợi, người trúng tuyển được hưởng mức lương theo ngạch bậc quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi của đơn vị.

Hình thức tuyển dụng gồm sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được Báo Xây dựng thông báo cụ thể.

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn xin dự tuyển; sơ yếu lý lịch tự thuật; bản sao giấy khai sinh; bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan và giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp, thời hạn không quá 6 tháng.

Đối với các giấy tờ cần công chứng, người dự tuyển cam kết về tính chính xác, trung thực trong đơn xin dự tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 20/11/2026, trong giờ hành chính, tại Ban Hành chính - Trị sự, Báo Xây dựng, số 2 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Điện thoại 024.39286763 hoặc 0912.000.416 (ông Huy Thắng, Trưởng ban Hành chính - Trị sự).