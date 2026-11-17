Sáng 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tại giải năm nay, Báo Xây dựng đoạt giải B với loạt ba bài viết “Phía sau những hành trình bình yên trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh” của các tác giả Hà Vũ - Việt Hưng.

Loạt bài khắc họa những con người thầm lặng ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ bình yên cho mỗi hành trình của các lái xe.

Giải báo chí năm nay thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với gần 150 tác phẩm tham gia.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Viết Trường phát biểu tại buổi lễ.

Các tác phẩm dự thi có sự đầu tư về nội dung, đổi mới cách tiếp cận, tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, giàu ý nghĩa nhân văn.

Nhiều bài viết khắc họa những con người bình dị, những việc làm thiết thực, những tấm gương tận tụy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của quê hương.

Thông qua các tác phẩm, hình ảnh con người Hà Tĩnh trong lao động, cống hiến và sáng tạo được phản ánh sinh động.

Qua đó, báo chí không chỉ phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến mà còn góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Đối với Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026, các trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, phường đã tích cực tham gia với nhiều chương trình, tác phẩm có nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.

Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung, bố cục và kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh vai trò của báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở trong phát hiện, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Ông đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục dành sự quan tâm, dung lượng thích đáng cho đề tài này; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng, góp phần nhân rộng những giá trị tốt đẹp.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động phát hiện, biểu dương nhân tố tích cực, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong muốn đội ngũ tác giả, nhóm tác giả và những người làm truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp và ứng dụng công nghệ, góp phần đưa truyền thanh cơ sở trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền với nhân dân.